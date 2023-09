Toyota Resmi Luncurkan All New Veloz, Ini Harganya

Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Veloz, mobil segmen MPV 7-seater yang kini hadir dengan sejumlah perubahan dan peningkatan fitur berkendara guna memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna.

"Kami telah mengembangkan mobil yang benar-benar baru dengan platform, teknologi, dan fitur baru, serta memperkenalkan All New Veloz kepada pelanggan," kata Marketing Director TAM Fumitaka Kawashima, di sela-sela acara peluncuran virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu (10/11/2021).

All New Veloz tersedia dalam tiga pilihan tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense), dengan dimensi panjang 4.475mm, lebar 1.750mm, dan jarak sumbu roda 2.750mm.

Kendaraan ini hadir dengan sistem penggerak roda depan, berubah dari generasi sebelumnya yang menggunakan penggerak roda belakang.

Toyota menyebut perubahan tersebut sebagai transformasi platform Full Engine - Front Wheel Drive (FF), dipadukan dengan suspensi baru yang mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang serta karakteristik spring rate dan damper.

Transformasi tersebut diklaim mampu memberikan stabilitas pengendalian serta kenyamanan berkendara yang semakin prima.

Dari desain eksterior, All New Veloz mencoba menghadirkan kesan tangguh dan agresif, terlihat dari kap mesin yang tinggi dan desain grill depan yang memiliki lekukan kokoh. Pada grill tersebut tersemat LED headlamp baru dengan sequential turnlamp serta foglamp baru.

Mobil ini dilengkapi dengan velg alloy 17 inci, ditambah foot lamp baru di bawah kaca spion samping untuk menambah penerangan. Pada sisi belakang, terdapat kombinasi lampu belakang yang progresif, full backdoor lamp, dan sturdy rear bumper yang memberi kesan agresif.

Beralih ke sisi interior, kursi All New Veloz hadir dengan kombinasi bahan fabric dan kulit. Roda kemudinya telah mendukung tilt dan telescopic dengan tombol audio dan MID, serta dilengkapi Drive Mode Switch (tipe Q CVT).

Terdapat panel instrumen yang dapat memberikan berbagai informasi melalui TFT MID 7 inci baru. Dashboard All New Veloz juga menghadirkan head unit 9 inci yang terintegrasi, dilengkapi fitur konektivitas smartphone tingkat lanjut dan entertainment pada kursi belakang (tipe Q CVT dan Q CVT TSS).

Selain itu, mobil yang generasi pertamanya diperkenalkan pada 2011 itu juga dilengkapi wireless charger di konsol tengah bersama dengan electric parking brake with brakehold yang menggantikan tuas rem parkir konvensional, serta tombol start/stop untuk menyalakan atau mematikan mobil.

All New Veloz hadir dengan mesin 2NR-VE berkapasitas 1.500cc yang menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm. Toyota juga menyematkan teknologi Dual VVT-i dan transmisi CVT baru.

Transmisi baru ini dilengkapi split gear yang dikembangkan untuk memberikan rasio gigi yang lebih lebar guna menciptakan akselerasi yang bertenaga.

Untuk fitur keselamatan, All New Veloz dilengkapi fitur Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Braking Assist (BA), dan Vehicle Stability Control. Terdapat pula enam airbag pada tipe tertinggi.

Selanjutnya, terdapat fitur Rear Crossing Traffic Alert yang memberikan notifikasi jika ada potensi tabrakan saat mobil mundur dan fitur Blind Spot Monitoring yang memberikan sinyal melalui grafik di kaca spion ketika ada mobil lain yang bergerak di area titik buta.

All New Veloz tipe tertinggi dilengkapi fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS). TSS terdiri dari empat fitur keselamatan, yaitu Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko tabrakan dengan kendaraan lain di depan. Lalu ada fitur Pedal Missoperation Control yang mengurangi potensi kecelakaan akibat salah menginjak pedal gas.

Kemudian fitur Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention yang membantu mencegah mobil berpindah jalur secara tidak sengaja, serta fitur Front Departure Alert yang memberikan peringatan yang dapat didengar ketika mobil di depan tiba-tiba bergerak mendekat.

"Kami berharap All New Veloz dapat semakin memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan di Indonesia," kata Fumitaka.

All New Veloz juga didukung dengan fitur canggih terbaru Toyota yakni T Intouch yang sebelumnya hanya diterapkan pada model premium yaitu New Camry.

T Intouch adalah teknologi telematika yang menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terhubung ke semua layanan mobilitas Toyota.

All New Veloz tipe M/T dijual dengan harga Rp251,2 juta, tipe Q CVT dijual Rp272,1 juta, sedangkan tipe tertinggi Q CVT TSS dibanderol Rp291,5 juta.