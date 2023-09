Toyota Rilis New Fortuner dan All New Land Cruiser 2022, Harga Mulai Rp580 Juta hingga Rp2,3 Miliar

All New Land Cruiser 2022

Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan dua mobil sport utility vehicle (SUV) New Fortuner dan All New Land Cruiser.

Vice President Director TAM Henry Tanoto mengatakan, kehadiran dua SUV bongsor itu sejalan dengan peningkatan masyarakat terhadap mobil segmen menengah ke atas.

"Land Cruiser sudah menjadi bagian sejarah transportasi di Indonesia. Mobil yang tangguh mengisi segmen SUV premium," kata Henry, Kamis (13/1/2022).

All New Land Cruiser 2022 merupakan edisi penerus LC200 namun dengan komponen dan perubahan pada platform. Perubahan tersebut yakni menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA).

Berkat penggunaan platform global TNGA serta bodi aluminium, bobot Land Cruiser menjadi lebih ringan sehingga mengoptimalkan performa hingga konsumsi bahan bakar.

Land Cruiser terbaru hadir dengan pilihan GR-S 4X4 A/T dan VXR 4X4 A/T. TAM, bermesin 3.3 L V6 diesel.

Sedangkan untuk New Fortuner, Toyota memasang mesin baru 1GD dengan kapasitas dapur pacu 2.800 cc. Toyota mengklaim mesin ini lebih bertenaga dari mesin sebelumnya 2GD, namun dengan efisiensi yang nyaris sama.

Toyota membanderol All New Land Cruiser dengan harga Rp 2,327 miliar (VXR) dan Rp 2,378 miliar (GR-S). Sedangkan New Fortuner seharga Rp 580,9 juta (VRZ 4x2), Rp 597,9 juta (VRZ GR Sport 4x2) dan Rp 684,5 juta (VRZ GR Sport 4x4).