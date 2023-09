Toyota Tampilkan Beragam Produk, Layanan & Teknologi Baru di JAW 2022

Toyota-Astra Motor (TAM) kembali berpartisipasi di gelaran pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-20 Maret 2022.

Keikutsertaan Toyota pada pameran yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) ini tidak hanya menjadi manifestasi dari komitmen Mobility Happiness for All, namun juga sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap upaya bersama dalam menggairahkan kembali pasar otomotif nasional di tahun 2022.

"Sebagai perusahaan mobilitas, Toyota akan senantiasa menghadirkan Total Mobility Solution kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya dengan memperluas pilihan produk, kami juga senantiasa berupaya meningkatkan layanan mobilitas menjadi lebih inovatif, dan penting, agar sesuai dengan kebutuhan mobilitas di Indonesia yang beragam. Upaya tersebut sesuai dengan komitmen kami untuk mewujudkan Mobility Happiness for All," kata President Director TAM Susumu Matsuda.

Menempati booth seluas 1.170 m2 di Hall B JCC, Toyota tak hanya menghadirkan berbagai pilihan ever-better cars terbaru mulai dari model Internal Combustion Engine (ICE) maupun elektrifikasi yang populer di Indonesia, termasuk beberapa model yang mendapatkan benefit dari program PPnBM, serta model GAZOO Racing (GR) pada perhelatan JAW 2022.

Sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond, Toyota juga menampilkan layanan yang dapat diakses melalui platform digital, seperti Toyota Official Store Solution (TOSS), teknologi safety aktif yang canggih seperti Toyota Safety Sense (TSS), serta program ownership seperti EZDeal dan Program Gratis Biaya Service Berkala, maupun usership melalui KINTO untuk menghadirkan Total Mobility Solution (TMS).

Selama penyelenggaraan JAW 2022 berlangsung, Toyota juga berupaya untuk memberikan pengalaman yang lebih lengkap dengan menyiapkan program Test Drive, agar lebih banyak masyarakat yang mengenal model dan teknologi Toyota terkini, sekaligus mencoba dan merasakannya secara langsung.

Keberadaan Electrification Zone, Technology Zone, TMS Zone, dan GR Zone pada booth Toyota di JAW 2022 semakin menegaskan komitmen Toyota dalam memberikan solusi mobilitas secara menyeluruh, yang inovatif serta memberikan nilai tambah melalui product, technology, dan service, termasuk model PPnBM guna memudahkan seluruh masyarakat Indonesia dalam bermobilitas.

"Sebagai bagian dari industri otomotif nasional, kami sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan dan program Pemerintah Indonesia, termasuk program PPnBM. Bahkan, kami telah mendaftarkan total 13 tipe dari empat model untuk mensukseskan program PPnBM di 2022. Kami berharap keikutsertaan Toyota di JAW 2022 ini dapat memberikan solusi mobilitas secara menyeluruh yang inovatif serta memberikan nilai tambah, dan memberikan efek domino yang positif terhadap value chain industri otomotif nasional," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto.

Kendaraan Berteknologi Ramah Lingkungan

Pada Zona Elektrfikasi dalam booth Toyota di GJAW 2022 ini, selain kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV), Toyota juga menghadirkan kendaraan elektrifikasi dengan teknologi Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV).

Salah satu model kendaraan elektrifikasi terbaru yang ditampilkan adalah New Corolla Altis Hybrid yang sudah dilengkapi dengan teknologi canggih Toyota mulai dari platform Toyota New Global Architecture (TNGA) yang lebih nyaman, hingga teknologi safety Toyota Safety Sense (TSS) yang lebih aman.

Hingga kini, Toyota juga telah memperluas kehadiran jajaran elektrifikasi di Indonesia dengan memiliki 10 model kendaraan elektrifikasi berteknologi HEV, PHEV dan BEV.

Sejak tahun 2009 hingga Februari 2022, total penjualan retail kendaraan elektrifikasi Toyota (termasuk BEV) tercatat lebih dari 5.700 unit. Bahkan pada 2021 lalu, total penjualan retail berada di level lebih dari 1.800 unit, atau naik 79 persen di banding tahun 2020.

Sejalan dengan komitmen di global dan upaya mendukung komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi CO2 di Indonesia melalui perluasan teknologi elektrifikasi, Toyota akan mengadirkan lebih banyak lagi model elektrifikasi, salah satunya BEV. Dan pada 2022 ini, Toyota juga akan memulai produksi kendaraan HEV secara local terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas, yang ada di Indonesia saat ini.

Toyota juga telah menghadirkan EV Ecosystem yang terintegrasi dengan produk-produk elektrifikasi Toyota melalui project EV Smart Mobility Bali dan mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Di 2022 ini, Toyota juga berencana menghadirkan proyek serupa untuk kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara dengan menggunakan kendaraan C+POD dan Prius PHEV.

Solusi Mobilitas Menyeluruh bagi Masyarakat Indonesia

Sebagai perusahaan mobilitas, Toyota menghadirkan Total Mobility Solution yang tak hanya terbatas pada produk, namun juga layanan pendukung mobilitas lainnya.

Yang terbaru adalah Toyota Official Store Solution (TOSS) dimana pelanggan dapat membeli mobil, paket service, spare part dan aksesoris asli Toyota secara full online, beserta special sales program yang ada di dalam JAW 2022 ini. Selama pameran ini berlangsung, TOSS memberikan special benefit bagi pelanggan.

Baca Juga: Ajang GIIAS Surabaya 2023 Siap Dibuka Hari Ini

Selain itu, di ajang JAW 2022 ini Toyota juga menawarkan beragam program dan layanan baik dalam hal ownership, usership, after sales, hingga personalisasi kendaraan sebagai One Stop Solution terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat.

Bagi pelanggan yang ingin membeli mobil atau ownership, Toyota menyediakan program cicilan ringan EZDeal yang khusus selama JAW 2022 ini menawarkan special benefit berupa free cicilan dua bulan bagi untuk pembelian All New Avanza dan All New Veloz.

Sementara bagi yang ingin menggunakan mobil tanpa direpotkan oleh maintenance, biaya asuransi, pajak, dan lainnya (hassle-free), dapat berlangganan KINTO. Sama seperti TOSS dan EZDeal, KINTO juga memberikan special benefit bagi pelanggan selama GJAW 2022 berjalan.

Toyota juga menyiapkan program gratis biaya servis berkala, baik biaya suku cadang dan jasanya, hingga servis berkala ke-6 (maksimal 4 tahun/ 50.000 km). Dan khusus di gelaran JAW 2022, tersedia special benefit bagi 150 kustomer pertama yang melakukan SPK kendaraan yang termasuk dalam Program Gratis Biaya Servis Berkala.

Bagi pelanggan yang kendaraannya ingin tampil beda, Toyota juga menghadirkan beragam pilihan aksesoris resmi dengan standard Toyota dan bergaransi hingga 3 tahun melalui Toyota Customization Option (TCO).

Teknologi Mutakhir untuk Mendukung Mobilitas yang Nyaman dan Aman

Toyota meyakini penyematan teknologi terkini pada kendaraan mampu menjadi solusi untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan kehandalan dalam bermolbilitas. Pada kesempatan JAW 2022 ini, TAM menampilkan All New Voxy.

Selain telah mengadopsi platform TNGA dan teknologi Dynamic Force Engine, Toyota juga melengkapi high MPV ini dengan teknlogi safety aktif terbaru dan paling canggih yaitu, Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0) untuk yang menjadikan All New Voxy sebagai sarana mobilitas yang makin nyaman dan lebih bertenaga di segmennya.

"Toyota Safety Sense (TSS) adalah wujud komitmen kami untuk menghadirkan mobilitas yang aman. Karena bagi Toyota, safety telah dan akan terus menjadi prioritas utama. Ke depan, kami berkomitmen untuk melengkapi model-model Toyota, khususnya yang ada di Indonesia dengan teknologi TSS," kata Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.