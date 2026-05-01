Tragedi Bekasi Timur Jadi Alarm, Ribuan Perlintasan Kereta Disisir Pemerintah

Kendaraan melintas perlintasan kereta api Taman Makam Pahlawan Bulak Kapal, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). (Foto: Antara/Pradita Kurniawan Syah)

Pemerintah mulai menyisir ribuan perlintasan sebidang di jalur kereta api aktif di seluruh Indonesia, dengan fokus pada titik-titik rawan kecelakaan. Langkah ini dipercepat setelah insiden maut di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).

Pemerintah menilai penanganan keselamatan di perlintasan sudah tidak bisa ditunda. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia mengatakan penertiban dilakukan dengan skala prioritas sesuai arahan Presiden.

'Kita segerakan dengan mengatur skala prioritas," kata Menteri Dudy, Jumat (1/5/2026).

Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat terdapat 4.046 perlintasan sebidang di jalur aktif hingga 30 April 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.903 titik atau sekitar 47 persen belum dijaga.

Pemerintah pun menetapkan 10 titik prioritas jangka pendek dan 50 titik jangka menengah untuk segera ditangani. Penentuan lokasi didasarkan pada tingkat kecelakaan, kepadatan lalu lintas, serta frekuensi perjalanan kereta.

Selain itu, faktor teknis seperti tikungan tajam, tanjakan, hingga terbatasnya jarak pandang juga menjadi perhatian dalam penentuan prioritas.

Penanganan perlintasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan akan melibatkan pemerintah daerah, Ditjen Bina Marga, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana keselamatan.

Di sisi lain, Dudy mengingatkan masyarakat agar tidak membuat perlintasan liar karena berisiko tinggi terhadap keselamatan. Ia juga mengimbau pengguna jalan untuk disiplin dan tidak menerobos palang pintu saat sinyal sudah tertutup demi menghindari kecelakaan.