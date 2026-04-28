Tragedi di Bekasi Timur, Mengapa KA Argo Bromo Bisa Masuk Jalur yang Ada KRL?

Petugas menggunakan alat berat mengevakuasi gerbong KRL Commuterline usai bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Tragedi tumburan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur membuka kembali pertanyaan krusial soal keandalan sistem persinyalan dan keselamatan perkeretaapian di Indonesia.

Insiden yang menelan setidaknya 15 korban jiwa dan 84 luka-luka tersebut memunculkan misteri besar: bagaimana mungkin KA Argo Bromo Anggrek bisa masuk ke jalur yang sudah diisi rangkaian KRL?

Dua peristiwa fatal terjadi beruntun di sekitar Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Insiden pertama menimpa KRL rute Cikarang-Jakarta yang tertemper taksi listrik di perlintasan sebidang.

Kondisi ini membuat kedua jalur kereta tidak steril dan memicu efek domino. KRL Jakarta-Cikarang yang sudah berada di Stasiun Bekasi Timur terpaksa menunggu sebelum diberangkatkan, dan justru pada momen kritis itulah KA Argo Bromo Anggrek tiba-tiba menyeruduk dari arah belakang.

Sistem Persinyalan Jabodetabek Masih GoA 0/1

Kunci dari misteri ini terletak pada tingkat otomasi sistem persinyalan yang digunakan PT KAI di kawasan Jabodetabek. Saat ini, sistem persinyalan dan operasionalnya masih berada pada Grade of Automation (GoA) 0 atau 1, level otomasi terendah dalam standar internasional perkeretaapian.

Pada level GoA 0/1, peran masinis menjadi sangat vital dalam membaca persinyalan dan mengoperasikan kereta sesuai sinyal yang diberikan. Masinislah yang melakukan pengereman, akselerasi atau percepatan laju kereta, hingga mengoperasikan buka-tutup pintu kereta. Khusus pada KRL, fungsi buka-tutup pintu dibantu petugas Customer Service on Train (CSoT) yang biasanya berada di kabin masinis paling belakang.

Sistem persinyalan yang digunakan masih berupa sinyal tetap (fixed signal) yang ditandai dengan tiang-tiang persinyalan berdiri di sepanjang jalur rel. Cara kerjanya mirip lampu lalu lintas di persimpangan jalan: warna sinyal mengatur izin lewat kereta, dengan kombinasi warna merah, kuning, dan hijau.

Cara Kerja Sistem Sinyal Blok

Mekanisme dasar sistem ini bekerja melalui konsep blok persinyalan. Ketika sebuah kereta melintas, rangkaian akan menginjak sensor yang otomatis mengirimkan data ke sistem persinyalan. Seketika, lampu sinyal di belakangnya akan berubah merah sebagai tanda blok tersebut sedang terisi.

Begitu kereta sampai di sinyal berikutnya (sinyal kedua), maka sinyal pertama berubah menjadi kuning. Saat kereta mencapai sinyal ketiga, sinyal kedua akan berubah kuning dan sinyal pertama menjadi hijau. Pola ini berulang sepanjang jalur untuk memastikan setiap blok hanya terisi satu rangkaian kereta dalam waktu bersamaan.

Aturan dasarnya: satu blok persinyalan hanya boleh diisi satu rangkaian kereta. Jika di blok tersebut masih ada kereta, lampu sinyal di belakangnya wajib berwarna merah sebagai larangan masuk. Sistem ini secara teori seharusnya mencegah dua kereta berada di jalur yang sama dalam blok yang sama.

Bandingkan dengan LRT Jabodebek: GoA 3

Ironisnya, sistem perkeretaapian KAI di Jabodetabek tertinggal jauh dari LRT Jabodebek yang juga dioperasikan PT KAI. LRT Jabodebek sudah mengadopsi standar GoA 3, yang memungkinkan kereta berjalan tanpa masinis dengan tingkat keamanan jauh lebih tinggi.

Pada LRT Jabodebek, buka-tutup pintu kereta dilakukan otomatis tanpa intervensi manusia. Lebih krusial lagi, sistem persinyalan ditanam di setiap rangkaian kereta.

Setiap kereta secara otomatis mengirim sinyal lokasi keberadaannya ke kereta di belakangnya. Sinyal dari kereta depan inilah yang menentukan jarak aman dan kecepatan kereta di belakangnya untuk mencegah tabrakan beruntun.

Perbedaan teknologi yang mencolok ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa jalur konvensional KAI yang melayani jutaan penumpang setiap hari justru menggunakan sistem persinyalan generasi lama, sementara LRT Jabodebek yang relatif baru sudah mengadopsi teknologi otomasi tinggi?

SKKO: Aturan Sejak 2014, Mandeg Implementasinya?

Inilah yang menjadi sorotan paling tajam dalam tragedi Bekasi Timur. Pemerintah sebenarnya sudah lama mewajibkan penerapan Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2014.

SKKO dirancang khusus untuk mencegah kecelakaan kereta api akibat masinis yang melanggar sinyal atau batas kecepatan. Sistem ini bekerja melalui dua mekanisme pengaman, yaitu pengereman pelayanan (service brake) dan pengereman darurat (emergency brake) yang akan otomatis aktif manakala kereta melaju di jalur yang tidak aman.

Yang lebih mengejutkan, aturan ini telah memberi tenggat waktu yang jelas. Peraturan tersebut mengamanatkan agar paling lambat 5 tahun setelah aturan berlaku, penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian sudah menerapkan SKKO. Artinya, jika aturan ditetapkan tahun 2014, maka pada 2019 seluruh sistem perkeretaapian Indonesia seharusnya sudah dilengkapi SKKO.

Faktanya, tragedi Bekasi Timur 2026 menunjukkan bahwa amanat aturan tersebut belum sepenuhnya terealisasi setelah lebih dari satu dekade. Andai sistem persinyalan andal yang dilengkapi SKKO sudah aktif di lintas Bekasi, insiden tumburan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL secara teori tidak akan terjadi karena pengereman darurat akan otomatis aktif sebelum tabrakan.