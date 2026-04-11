Tragedi Kemanusiaan di Lebanon: Serangan Israel Renggut Nyawa Puluhan Anak dalam Sehari

Anak-anak berusaha melindungi diri dari debu dan asap yang mengepul dari reruntuhan akibat serangan udara Israel yang menargetkan kawasan Corniche al-Mazraa di ibu kota Beirut, Lebanon, pada 10 April 2026. (Foto: Anadolu Agency/Murat Şengül)

Eskalasi militer yang kian brutal di Lebanon tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merenggut masa depan generasi muda. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mengeluarkan peringatan keras mengenai dampak serangan udara Israel yang kian merusak dan tidak manusiawi bagi anak-anak di negeri berjuluk 'Paris di Timur Tengah' tersebut.

Mengutip laporan dari kantor berita WAFA, Sabtu (11/4/2026), serangan udara masif yang dilancarkan militer Israel pada Rabu (8/4/2026) lalu menjadi rapor merah bagi kemanusiaan. Dalam kurun waktu 24 jam saja, sedikitnya 33 anak-anak dilaporkan tewas mengenaskan dan 153 lainnya luka-luka akibat gempuran bom.

Angka Kematian yang Mengerikan

Kematian anak-anak di Lebanon bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan tragedi yang memilukan. Sejak ketegangan kembali memuncak pada 2 Maret lalu, total anak yang tewas maupun terluka telah mencapai angka sekitar 600 jiwa. Angka ini diprediksi masih akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih berjalan.

UNICEF mengungkapkan fakta pahit di lapangan bahwa hingga saat ini, petugas penyelamat masih terus berupaya mengeluarkan tubuh mungil anak-anak dari bawah reruntuhan puing bangunan yang hancur. Banyak di antara mereka yang hingga kini dinyatakan hilang atau terpaksa terpisah dari keluarga mereka di tengah kekacauan pengungsian.

Trauma Mendalam dan Eksodus Besar-besaran

Selain ancaman nyawa, UNICEF menyoroti hancurnya mentalitas anak-anak Lebanon. Trauma psikologis yang mendalam kini menghantui mereka yang berhasil selamat. Kehilangan orang tua, saudara, rumah, hingga rasa aman adalah luka batin yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat.

Saat ini, lebih dari 1 juta orang tercatat telah mengungsi di Lebanon demi menghindari hujan bom. Mirisnya, sekitar 390 ribu di antaranya adalah anak-anak. Sebagian besar dari mereka terpaksa mengungsi berulang kali karena tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman dari jangkauan serangan udara.

Respons Darurat di Beirut

Menyikapi krisis ini, UNICEF terus memperluas respons darurat mereka di wilayah Beirut. Langkah konkret yang diambil meliputi layanan medis darurat, distribusi bantuan logistik, serta dukungan psikososial melalui tim mobile dan fasilitas kesehatan yang masih tersisa.

UNICEF memperingatkan bahwa jika aksi militer ini terus berlanjut, segala upaya diplomasi untuk mencapai gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang akan sia-sia. Perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, adalah mandat hukum internasional yang tidak bisa ditawar. Dunia tidak boleh diam melihat masa depan anak-anak Lebanon terkubur bersama puing-puing bangunan yang runtuh.