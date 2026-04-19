Tragedi Lebanon, RI Berduka Sekaligus Kecam Keras Tewasnya Pasukan Penjaga Perdamaian

Pasukan penjaga perdamaian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) menaiki kendaraan lapis baja selama patroli di sepanjang perbatasan dengan Israel di dekat Desa Kfar Kila di Lebanon selatan pada 4 Juni 2025. (Foto: AFP)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit Prancis di Lebanon. Di mana, seorang prajurit pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) tewas akibat sasaran tembak.

“Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers Prancis dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden terhadap UNIFIL pada tanggal 18 April 2026,” tulis dalam keterangan Kemlu di akun X, @Kemlu_RI, Jakarta, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dalam keterangannya, Kemlu menegaskan serangan tersebut tidak dapat diterima. Pasalnya, insiden terjadi ketika gencatan senjata selama 10 hari berlangsung.

“Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima,” ucapnya.

Oleh karena itu, Kemlu meminta agar seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.

Pemerintah juga menyoroti negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya.

“Serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemlu menyampaikan pemerintah Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

“Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026,” paparnya.

Sebelumnya, Pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) yang seharusnya menjadi 'pagar' di tengah bara konflik, kembali menjadi sasaran tembak. Sabtu (18/4/2026), kabar duka mendarat di Istana Élysée: satu prajurit terbaik Prancis harus kehilangan nyawa diterjang peluru di Desa Ghandouriyeh.

Kematian prajurit ini tidak disambut dengan sekadar belasungkawa diplomatik. Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung berang. Dengan nada yang tak lagi halus, sang Presiden mengutuk insiden tersebut sebagai serangan yang 'sama sekali tidak bisa diterima' dan meminta otoritas Lebanon tidak berpangku tangan.

Serangan di Jalur Terisolasi

Insiden berdarah ini terjadi saat unit patroli Prancis tengah menjalankan misi taktis untuk membuka jalur logistik menuju pos UNIFIL yang terisolasi akibat pertempuran sengit di wilayah tersebut. Namun, di Desa Ghandouriyeh, laras senjata ringan justru menyambut mereka dengan tembakan langsung.

Selain menelan satu korban jiwa, serangan ini menyebabkan tiga personel UNIFIL lainnya terluka, dengan dua di antaranya berada dalam kondisi kritis.

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Catherine Vautrin menegaskan bahwa patroli tersebut murni menjalankan tugas kemanusiaan untuk memastikan akses bagi pasukan penjaga perdamaian tetap terbuka.