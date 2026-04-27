Tragedi Maut Kereta di Bekasi, Sufmi Dasco: 3 Meninggal, 29 Luka-luka

Mobil ambulans terparkir saat evakuasi kecelakaan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dengan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara/Paramayuda)

Tiga orang meninggal dunia dan 29 lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan kereta penumpang di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam, menurut data sementara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco menyampaikan hal itu ketika meninjau proses evakuasi di lokasi kejadian.

"Masih pendalaman berapa jumlah (korban) persisnya. Tapi hambatan dari evakuasi itu karena penumpang dalam keadaan ada yangg terjepit kemudian celah untuk ruang evakuasinya sempit," kata Dasco kepada wartawan, Senin malam.

Ia memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan saat ini kondisi di lokasi kejadian telah steril.

"Saya lihat petugas dari kepolisian maupun dari pihak SAR dan TNI-Polri bekerja dengan kompak di lokasi," ujar Dasco.

Kronologi Kejadian

Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, petaka bermula saat KRL Commuter Line tujuan Cikarang sedang berhenti di Jalur 1. Namun, secara mendadak sebuah kereta jarak jauh meluncur dari arah barat dan masuk ke jalur yang sama. Benturan keras pun tak terelakkan.

Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan saat ini seluruh fokus dan sumber daya dikerahkan untuk evakuasi penumpang serta awak sarana. "Prioritas utama adalah keselamatan dan penanganan korban," tulis pernyataan resmi KAI.

Penyelidikan lebih lanjut mengenai mengapa dua rangkaian kereta bisa berada di jalur yang sama pada waktu bersamaan kini tengah menjadi sorotan tajam.