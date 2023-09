Trailer Spider-Man No Way Home: Peter Parker Dikeroyok 5 Musuh Multiverse

Spider-Man: No Way Home resmi merilis trailer keduanya. Baru sekitar 3 jam, cuplikan film tersebut sudah ditonton lebih dari 12 juta kali di Youtube. Para penggemar MCU akhirnya bisa menyaksikan video berdurasi tiga menit ini untuk mengungkap lebih gamblang mengenai apa yang akan dihadapi Peter Parker.

Dikutip Hollywood Reporter Rabu (17/11), trailer kedua Spider-Man: No Way Home menampilkan penjahat-penjahat seperti Green Goblin (Willem Dafoe) dari Spider-Man (2002), Otto Octavius (Alfred Molina) dari Spider-Man 2 (2004), Sandman yang dimainkan Thomas Haden Church di Spider-Man 3 (2007). Hadir pula Lizard (Rhys Ifans ) yang muncul di The Amazing Spider-Man (2012), hingga Electro yang diperankan Jamie Foxx dalam The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Dengan demikian, Spider-Man: No Way Home pun dipastikan akan menyatukan lebih banyak antagonis dari seri Spider-Man sebelumnya. Spider-Man: No Way Home dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man dan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange.

Dalam trailer pertama, Peter Parker terlihat menghampiri Doctor Strange untuk membuat seluruh dunia lupa dengan identitas aslinya yang terungkap.

"Orang-orang ini sangat bersemangat untuk kembali dan menghidupkan kembali peran-peran ini. Mereka datang ke lokasi syuting sepekan sebelum mereka mulai syuting untuk melihat seperti apa," kata Tom.

Yang menarik dari semua musuh Spider-Man, Otto Octavius alias Dr Octopus yang diperankan Alfred Molina mendapat spotlight tersendiri. Ia yang pertama kali mengutarakan kalimat yang memberi sinyal soal multiverse.

"Kamu bukan Peter Parker," kata Dr Octopus terperanjat setelah membuka topeng Spider-Man.

Ia juga sempat menyampaikan identitasnya di hadapan teman-teman Peter Paker, Ned (Jacob Batalon) dan MJ (Zendaya). Cuma, namanya dianggap lelucon belaka oleh para remaja ini.

Kemunculan trailer ini, berikut sejumlah musuh dari film sebelumnya, memperkuat spekulasi penggemar bahwa Spider-Man versi Andrew Garfield dan Tobey Maguire akan muncul di No Way Home.

Jagat media sosial pun penuh hiruk pikuk soal spekulasi ini. Salah satu yang ramai dibahas adalah adegan di pengujung trailer Spider-Man No Way Home, saat MJ jatuh dari ketinggian dan berusaha diraih oleh Peter Parker. Adegan serupa juga muncul di The Amazing Spider-Man 2 antara Peter Parker (Andrew Garfield) dan Gwen Stacy (Emma Stone).

Trailer dari film yang akan tayang pada 17 Desember 2021 bisa disaksikan di bawah ini.