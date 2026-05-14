4 Cara ke Jakarta dari BSD dengan Transportasi Umum, dari KRL hingga Shuttle Bus

Ukuran Font Kecil Besar

Bagi warga BSD dan sekitarnya, KRL Commuter Line menjadi transportasi andalan untuk beraktivitas ke Jakarta setiap hari.

Selain tarifnya terjangkau dan cepat, jadwal keberangkatannya yang sangat jelas membuat semua orang senang menggunakannya karena mereka bisa mengatur waktu dengan lebih baik.

Karena terlalu mengandalkannya, banyak orang akhirnya kurang memperhatikan pilihan transportasi umum lain yang tersedia di sekitar BSD.

Alhasil, ketika KRL mengalami gangguan atau keterlambatan, tidak sedikit warga yang kebingungan mencari alternatif transportasi untuk berangkat kerja ataupun beraktivitas.

Biar tidak kebingungan lagi, tim InilahCom telah mencoba langsung 4 moda transportasi berbeda yang menyediakan layanan pengantaran dari BSD ke Jakarta.

Percobaan ini bisa dijadikan perbandingan bagi warga BSD maupun sekitarnya untuk menentukan transportasi umum yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Pilihan dan Perbandingan Transportasi Umum untuk Akses Warga BSD ke Jakarta

1. KRL Commuter Line

Transportasi umum yang paling sering digunakan warga BSD karena menawarkan jadwal keberangkatan yang jelas, tarif murah, dan cepat.

Terdapat tiga stasiun di kawasan BSD yang bisa menjadi akses utama menuju Jakarta, yaitu:

Stasiun Rawa Buntu

Stasiun Serpong

Stasiun Cisauk

Ketiga stasiun tersebut berada di jalur Green Line dengan rute perjalanan Tanah Abang-Rangkasbitung.

Setibanya di stasiun transit Tanah Abang, penumpang dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai penjuru Jakarta dengan Commuter Line, seperti ke Jakarta Pusat, Barat, Timur, hingga Utara.

Harga KRL Commuter Line dari Stasiun Rawa Buntu ke Tanah Abang cukup murah, berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per perjalanan.

Untuk suasana, jalur Green Line bisa dikatakan sangat "ganas". Tidak ada ramah-tamah di antara penumpang, mungkin karena jalurnya sangat panjang dan menjadi transportasi utama warga BSD dan seterusnya untuk menuju Jakarta.

Jadi, jika ingin menggunakan transportasi umum ini di jam berangkat kerja, ada etika tidak tertulis yang harus diikuti:

Dahulukan penumpang yang turun sebelum masuk ke dalam gerbong.

Posisikan tas di depan. Selain untuk melindungi barang berharga dari pencurian, juga memberikan ruang gerak lebih bagi penumpang lain.

Jangan terlalu santai, terutama di titik-titik krusial seperti di depan pintu kereta, jalur peron, maupun eskalator. Ingat, Green Line dikenal sebagai jalur "ganas" karena mayoritas penggunanya berlomba dengan waktu.

Bagi yang berambut panjang, disarankan untuk mengunci rambut saat kondisi gerbong padat. Tujuannya agar ujung rambut tidak mengibas atau mengenai wajah penumpang di belakang. Sepele, tetapi cukup berpengaruh pada kenyamanan bersama.

2. Bus TransJakarta

Rute TransJabodetabek S11 (Foto: TransJakarta)

Bagi warga BSD yang bekerja di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, bisa menggunakan bus TransJakarta S12 dengan rute Terminal BSD-Fatmawati dan S11 rute BSD-Jelambar.

Rute S12 (Royaltrans) : Melayani rute dari Terminal BSD menuju Fatmawati melalui Toll JORR dan keluar di Jalan RS Fatmawati Raya. Tarif layanan Royaltrans ini adalah Rp20.000 per penumpang untuk sekali perjalanan.

: Melayani rute dari Terminal BSD menuju Fatmawati melalui Toll JORR dan keluar di Jalan RS Fatmawati Raya. Tarif layanan Royaltrans ini adalah Rp20.000 per penumpang untuk sekali perjalanan. Rute S11 (Reguler): Tarif layanan S11 adalah Rp3.500 per perjalanan. Dengan total 46 pemberhentian, bus ini berangkat dari BSD City 1 melewati Alam Sutera, lalu memasuki kawasan Jakarta Barat seperti Taman Anggrek dan Univ. Trisakti.

Perlu diketahui bahwa kedua layanan TransJabodetabek di BSD ini menawarkan fasilitas dan tingkat kenyamanan yang berbeda.

RoyalTrans yang harganya lebih mahal, menggunakan armada berwarna ungu dengan desain interior yang lebih eksklusif.

Sementara itu, untuk layanan Reguler, operasionalnya menggunakan bus standar TransJakarta berwarna biru yang sering kita jumpai.

3. Agra Mas Cikarang - BSD via Kp. Rambutan

Perusahaan otobus swasta Agra Mas juga menyediakan rute yang menghubungkan BSD dengan Cikarang melalui Kampung Rambutan.

Tarif layanannya terhitung cukup murah. Perjalanan dari Kp. Rambutan menuju Veteran dikenakan biaya sekitar Rp12.000, sementara rute Kp. Rambutan hingga Tangerang sekitar Rp27.000 per perjalanan.

Berdasarkan pengalaman, ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk naik armada ini.

Pertama, gaya mengemudi sopirnya tidak sehalus standar sopir Shuttle Bus. Selain itu, jadwal keberangkatan tidak menentu karena sepenuhnya bergantung pada kondisi lalu lintas.

Jadi, bila ingin mencari keamanan dan tepat waktu, tidak disarankan untuk menggunakan transportasi umum ini.

4. Shuttle Bus Komersial

Alternatif transportasi umum lainnya adalah menggunakan shuttle bus komersial seperti Trans BSD, JR Connexion, dan XTrans, yang tersedia di beberapa titik strategis di BSD, seperti Intermoda/Pasar Modern.

Untuk tarifnya sedikit lebih mahal, mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per perjalanan.

Berdasarkan pengalaman, shuttle bus komersial menawarkan kualitas pelayanan yang jauh lebih memuaskan, sebanding dengan harga yang dibayar.

Hal yang paling disukai dari transum ini adalah jumlah penumpang yang terbatas, sehingga suasana di dalam kabin terasa lebih lega dan minim suara.

Kondisi armadanya terlihat sangat terawat, bersih dan wangi begitu melangkah masuk ke dalam kabin.

Bagian terbaiknya, bus ini bebas dari pengamen, sehingga kita dapat menikmati perjalanan dengan tenang tanpa gangguan.

Moda Transoprtasi Umum Mana yang Paling Efisien untuk Pergi ke Jakarta dari BSDMenurut percobaan tim inilahCom, jika efisiensi waktu dan biaya menjadi prioritas utama, maka KRL Commuter Line adalah pilihan yang terbaik.

Namun, keunggulan itu harus dibayar dengan tingkat kenyamanan yang terbatas, terutama di jam sibuk.

Kabar baiknya, fasilitas di stasiun sudah sangat memadai, tersedia toilet, musala, hingga berbagai tenant makanan yang unik-unik.

Fasilitas ini sangat memudahkan penumpang jika ingin beribadah atau sekadar berhenti sejenak untuk mencicipi jajanan manis di stasiun.

Di sisi lain, jika kenyamanan menjadi hal yang paling di cari, maka Shuttle Bus komersial menjadi opsi terbaik, meskipun harus merogoh kocek lebih dalam.

Hal yang disayangkan hanyalah estimasi waktu perjalanan yang tidak menentu karena mengikuti kondisi lalu lintas darat yang sulit diprediksi.

Dengan demikian, bus ini kurang cocok dijadikan andalan jika sedang berpacu dengan waktu, kecuali jika kamu memiliki manajemen waktu yang baik.

jelaskan secara efisiensi waktu dan biaya. juga jelaskan tentang kondisi sekitar dan kenyamanan.