Trauma, Adik dan Kekasih Ungkap Ammar Zoni tak Sanggup Bila Harus Mendekam di Nusakambangan

Aktor Ammar Zoni saat menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat. (Foto: Inilah.com/Harris Muda)

Adik bungsu aktor Ammar Zoni, Panji Zoni mengungkapkan sang kakak sempat mengatakan pada dirinya, tak sanggup bila harus mendekam kembali di balik jeruji Lapas Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah.

"Pastinya bang Ammar sangat sedih sekali, begitu juga dengan saya dan keluarga. Tapi bagaimanapun juga, kita menghormati keputusan dirjen. Bang Ammar bilang ke saya satu, 'gue enggak sanggup'," jelas Pandi di kawasan Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).

Ia mengaku sangat khawatir dengan kondisi mental Ammar, sehingga dia berharap pengacara baru yakni Krisna Murti dapat berdiskusi dengan aparat yang berwenang perihal penempatan lapas ini.

"(Kalau di Nusakambangan) lebih ke jauh dari keluarga sih. Dia kan butuh support, berat banget," katanya.

Senada dengan Panji, kekasih Ammar, Kamelia juga mengatakan bahwa pria kelahiran 1993 tersebut sangat trauma berada di Nusakambangan.

"Dia sangat-sangat trauma. Ya balik lagi, dia bukan seorang penjahat, dia cuma butuh sembuh dari pecandu dan dia butuh orang-orang terdekat dia disampingnya, seperti adik-adiknya, seperti aku mungkin. Dia cuma butuh support moral dan spiritual sudah itu saja," tegas Kamelia.

Dia bahkan mengaku khawatir Ammar akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan jika nantinya mengalami keputusasaan.

"Karena dia di Lapas narkotika saja dia bilang, 'yang gue lihat cuma tembok, tidur beralaskan sajadah, enggak kena matahari'. Mungkin kalau di Nusakambangannya (sebagai) warga binaan biasa mungkin masih tidak gimana-gimana, tidak terlalu mengkhawatirkan. Ini yang kita khawatirkan aku dan adik-adiknya, takut dianya putus asa, takut dianya down," paparnya.