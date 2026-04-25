Tren Investasi 2026: Kemudahan Transaksi Digital Bertemu dengan Kepemilikan Aset Nyata

Ukuran Font Kecil Besar

Tren investasi emas digital kini semakin lengkap dengan kepastian kepemilikan aset riil. Platform penyedia layanan keuangan, Cermati, resmi meluncurkan fitur "Cetak Emas Fisik" untuk memberikan fleksibilitas bagi para investor dalam menjembatani kemudahan teknologi dengan aset fisik yang nyata.

Melalui fitur ini, setiap saldo emas digital yang dimiliki nasabah di aplikasi Cermati dapat diubah menjadi emas batangan resmi dan bersertifikat. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi Cermati dengan penyedia emas resmi yang telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Direktur Cermati Invest, Darwin Soesanto, menjelaskan bahwa fitur ini dirancang untuk memberikan kendali penuh serta memperkuat fondasi kepercayaan nasabah atas aset yang mereka simpan secara digital.

“Kami memahami bahwa kepercayaan adalah fondasi dalam berinvestasi. Dengan fitur Cetak Emas Fisik, kami ingin memastikan bahwa nasabah tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam menabung emas secara digital, tetapi juga memiliki kebebasan untuk memiliki emas tersebut dalam bentuk fisik,” ujar Darwin dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Proses Praktis dan Aman

Nasabah dapat melakukan proses penarikan fisik langsung melalui aplikasi Cermati dengan beberapa langkah mudah. Setelah membuka laman "Emas Digital" dan memilih opsi cetak, nasabah dapat menentukan jenis kepingan emas yang diinginkan, baik dari merek Antam maupun Emasku, sesuai dengan ketersediaan saldo.

Jika saldo emas digital belum mencukupi untuk berat kepingan tertentu, nasabah dapat melakukan pembelian saldo tambahan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses cetak. Setelah alamat pengiriman dilengkapi dan pembayaran diselesaikan, emas akan diproses untuk pengiriman.

Untuk menjamin keamanan, Cermati menyediakan layanan pengiriman ke rumah nasabah yang menjangkau lebih dari 15 kota besar di Indonesia. Proses pengiriman diperkirakan memakan waktu maksimal 14 hari kerja setelah pembayaran terkonfirmasi.

Seluruh pengiriman emas cetak ini telah dilindungi oleh asuransi terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dengan nilai ganti rugi maksimal sebesar Rp50.000.000. Cermati juga menegaskan bahwa penerimaan fisik emas hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan demi menjaga keamanan aset.

Hadirnya fitur ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk membangun portofolio investasi mereka dengan cara yang lebih praktis, aman, dan transparan.