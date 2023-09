Tren Layanan Kesehatan dan Kemajuan Jam Tangan Pintar di 2022

Pandemi yang melanda dunia dua tahun terakhir membuat tahun 2021 dipandang sebagai tahun yang berat bagi banyak orang. Memasuki 2022, kesehatan pun menjadi salah satu aspek utama yang dipertimbangkan sebagai resolusi.

Selain meningkatkan kekebalan tubuh, semakin banyak orang yang mulai tergerak untuk lebih memperhatikan kesehatan mentalnya. Agar kekebalan tubuh dapat terjaga, rutin berolahraga merupakan salah satu kebiasaan yang sudah harus menjadi bagian dari gaya hidup saat ini. Namun, apalah artinya fisik yang sehat jika tidak diimbangi dengan mental yang sehat.

Beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan memonitor tingkat stres serta kualitas tidur. Dengan fisik dan mental yang lebih sehat, diharapkan kita dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di tahun baru ini.

Tangguh dengan Smartwatch yang Tepat

Agar lebih semangat dan termotivasi dalam menjalani gaya hidup sehat dan aktif, kita juga perlu membekali diri dengan perlengkapan yang tepat, salah satunya melalui jam tangan pintar atau smartwatch. Sesuai dengan namanya, tak hanya sebagai penunjuk waktu, smartwatch dirancang sebagai perangkat pintar yang dapat membantu kita dalam menjalani beragam aktivitas secara lebih mudah, mulai dari bekerja, berolahraga bahkan hingga dalam hal memonitor kesehatan. Berikut ini 3 smartwatch seharga 3 jutaan Rupiah yang bisa dijadikan pilihan untuk kamu:

Amazfit GTR 3 Pro

Mengusung tagline Built to Empower, smartwatch dari Amazfit ini cocok untuk kamu yang ingin menantang diri untuk jadi lebih baik di tahun yang dipenuhi energi pertumbuhan ini. Menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif, Amazfit GTR 3 Pro dilengkapi dengan fitur-fitur mutakhir yang mudah dimengerti berkat sistem operasi Zepp OS yang powerfull dan dinamis andalan Amazfit.

Sejalan dengan meningkatnya tren menjaga kesehatan, Amazfit GTR 3 Pro dirancang sebagai jam tangan pintar yang dapat menjawab kebutuhan akan perangkat yang dapat memonitor kesehatan selama 24 jam non-stop. Berbekal fitur Easy 24H Health Management, Amazfit GTR 3 Pro dapat membantu penggunanya dalam memantau tanda-tanda vital tubuh selama 24 jam penuh. Smartwatch ini bahkan dapat memonitor 4 tanda kesehatan seperti detak jantung, tingkat oksigen darah, tingkat stres, dan laju pernapasan, sekaligus hanya dalam satu ketukan, dengan waktu pengukuran hanya 45 detik. Tak hanya kesehatan fisik, dengan Amazfit GTR 3 Pro, penggunanya juga dapat memonitor tingkat stres dan kualitas tidurnya.

Selain fitur kesehatan, Amazfit GTR 3 Pro juga memiliki lebih dari 150 mode olahraga yang dapat membantu penggunanya memonitor progress dan pencapaian, seperti; detak jantung, kalori, waktu, kecepatan, dan lain sebagainya. Amazfit GTR 3 Pro juga dilengkapi dengan Classic Navigation Crown yang elegan dan layar Ultra HD AMOLED extra besar sehingga informasi yang ditampilkannya pun mudah dibaca dan dimengerti.

Dilengkapi dengan online & offline voice assistant yang didukung oleh “Alexa”, smartwatch ini juga diklaim memiliki baterai yang tahan lama yaitu hingga 12 hari untuk pemakaian normal. Dengan segala kelebihannya ini, Amazfit GTR 3 Pro hanya dibanderol dengan harga IDR 3.199.000 dan sudah tersedia di Official Amazfit Store di sejumlah e-commerce ternama di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee.

Samsung Galaxy Watch4

Smartwatch ini dirancang untuk melacak kemajuan kebugaran penggunanya melalui pengukuran komposisi tubuh seperti persentase lemak tubuh, otot rangka, air tubuh, dan lainnya. Dengan Samsung BioActive Sensor, Galaxy Watch4 juga memungkinkan penggunanya untuk mengukur BIA hanya dengan dua jari dalam 15 detik. Fitur utama lain dari tangan pintar ini adalah Sensor Denyut Jantung Optik yang dikenal sebagai Sensor PPG untuk mengukur Tekanan Darah. Pengguna juga dapat mengukur EKG yang datanya dapat langsung terkoneksi ke ponsel sehingga mudah untuk disimpan atau dibagikan.

Galaxy Watch4 juga dilengkapi dengan lebih dari 90 mode olahraga dan fitur untuk memonitor kualitas tidur. Memiliki desain sederhana dengan bingkai logam Armor Aluminium yang ramping, Galaxy Watch4 hadir dengan Wear OS Powered by Samsung yang mendukung penggunanya untuk terkoneksi tanpa batas dengan perangkat Samsung Galaxy. Menawarkan dua pilihan jenis tali yaitu Hybrid Leather Band dan Sport Band, Samsung Galaxy Watch4 dibanderol dengan harga IDR 3.499.000.

Huawei Watch GT 3

Selain memiliki lebih dari 100 mode olahraga seperti lari, bersepeda, hiking, berenang, lompat tali dan ski, Huawei Watch GT 3 juga dilengkapi dengan modul detak jantung yang telah di-upgrade; algoritma AI pada Huawei Watch GT 3 juga telah ditingkatkan sehingga memungkinkan pemantauan detak jantung dan kadar oksigen darah yang lebih akurat.

Jam tangan ini juga menawarkan kinerja anti-interferensi yang lebih kuat, yang secara efektif meningkatkan kekuatan dan stabilitas sinyal pemosisian luar ruangan karena didukung sistem satelit GPS, Beidou, GLONASS, Galileo dan QZSS. Sinyal dual-band L1 dan L5 pada Huawei Watch GT 3 juga dapat memberikan kekebalan sinyal yang lebih tinggi untuk deteksi posisi yang lebih akurat.

Jam tangan pintar yang mendukung wireless charging dan diklaim mampu bertahan hingga 14 hari ini juga menawarkan kemudahan melalui crown pada jam yang dapat digunakan untuk zoom in dan zoom out aplikasi dan akses fungsi yang diinginkan secara cepat. Melalui official store yang tersebar di berbagai e-commerce ternama di Indonesia, jam tangan pintar yang memiliki tampilan stylish ini ditawarkan dengan harga IDR 3.399.000.