Tren Penjualan Tiket Mandalika Grand Prix Meningkat

Tren penjualan tiket MotoGP Mandalika 2022 terus mengalami peningkatan lebih dari 62.000 tiket masih tersedia per hari. Bagi yang ingin membeli dapat melalui platform daring My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin. Ada dukungan dari Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com.

Cahyadi Wanda, Vice President Director MGPA, mengatakan para pencinta motor tak pelur Khawatir. Penyelenggara masih memiliki banyak stok tiket yang tersedia di saluran resmi.

“Tapi tentunya mereka yang lebih cepat membeli akan mendapatkannya. Jadi jangan sampai ketinggalan,” ujar Cahyadi.

Cahyadi juga menambahkan, MGPA masih membuka penjualan tiket MotoGP Mandalika 2022 di sejumlah platform online dan offline.

Secara online, dapat membeli tiket MotoGP untuk seluruh kategori, yakni VIP Hospitality Suites Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission.

Sementara itu pembelian tiket secara offline bisa di seluruh gerai. Seperti Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotels.

Adapun penjualan tiket MotoGP Mandalika dalam berbagai bentuk dan range harga. Calon penonton dapat memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kategori General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand. Penjualannya dalam bentuk tiket harian dan paket weekend pass yang berlaku untuk Sabtu dan Minggu.

Tiket harian, terdiri dari tiket hari pertama (18 Maret) pada harga Rp 115.000 – Rp 431.250, tiket hari kedua (19 Maret) pada harga Rp 287.500 – Rp 1.150.000, dan tiket race day (20 Maret) pada harga Rp 575.000 – Rp 1.725.000. Paket weekend pass tersedia dengan harga Rp 805.000 – Rp 2.587.000.