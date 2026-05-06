Tren Pernikahan di Selandia Baru Kian Redup, Angka Perceraian Menanjak

Minat warga Selandia Baru untuk mengikat janji suci pernikahan tampaknya kian luntur. Data terbaru tahun 2025 menunjukkan penurunan angka pernikahan yang signifikan, melanjutkan tren merosotnya institusi rumah tangga di negara tersebut sejak era 1970-an.

Laporan resmi lembaga statistik Selandia Baru, Stats NZ, mencatat hanya terdapat 17.481 pernikahan dan ikatan sipil (civil union) sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2024.

Juru bicara Stats NZ bidang proyeksi populasi, Rebekah Hennessey, mengungkapkan bahwa tingkat pernikahan saat ini merosot tajam ke angka 7,6 per 1.000 orang yang memenuhi syarat.

Angka tersebut hanya separuh dari level yang tercatat pada tahun 2000, dan hanya seperenam jika dibandingkan dengan masa kejayaan pernikahan pada 1971 yang mencapai 45,5 per 1.000 orang.

Grafik Perceraian Justru Meningkat

Berbanding terbalik dengan angka pernikahan, jumlah pasangan yang memutuskan untuk berpisah justru menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 7.887 perceraian dikabulkan oleh pengadilan, naik 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, Stats NZ memberikan catatan bahwa kenaikan ini masih jauh di bawah puncak historis perceraian yang pernah terjadi pada tahun 1982 dan 2000.

Data jangka panjang juga memotret realitas kehidupan rumah tangga di Selandia Baru. Menurut Hennessey, sekitar sepertiga dari pernikahan di negara tersebut diprediksi akan berakhir dengan perceraian dalam kurun waktu 25 tahun.

Namun, kabar baiknya, sekitar 60 persen pasangan tercatat tetap mampu mempertahankan ikatan pernikahan mereka seumur hidup.

Magnet Pernikahan Pasangan Mancanegara

Meski warga lokal mulai enggan menikah, Selandia Baru ternyata masih menjadi destinasi favorit bagi pasangan luar negeri. Sebanyak 2.565 pasangan dari mancanegara sengaja terbang ke Selandia Baru untuk melangsungkan pernikahan pada tahun 2025.

Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pasangan asal Australia masih mendominasi statistik ini, yang kemudian diikuti oleh pasangan dari Amerika Serikat.

Daya tarik lanskap alam Selandia Baru diduga tetap menjadi alasan utama para pasangan mancanegara ini untuk mengikat janji setia di sana.