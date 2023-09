Truk Listrik Volta Zero Siap Diproduksi Massal

Setelah diperkenalkan pada 2019 lalu, Volta Trucks akhirnya siap untuk memproduksi truk listrik Volta Zero dengan kapasitas 16 ton.



"Ketika Volta Zero diluncurkan beberapa waktu yang lalu, ada beberapa yang berpikir bahwa desain dan kemasannya yang revolusioner dan pertama di dunia hanya untuk pertunjukan, dan tidak akan pernah bisa diproduksi," kata Kepala Produksi Volta Trucks, Ian Collins, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CarsCoops.



Truk yang hadir sudah dalam bentuk siap produksi ini memiliki beberapa perbedaan seperti sudah tidak ada lagi bar lampu LED depan dan penggantian antarmuka diagonal antara kabin dan kotak kargo dengan garis vertikal.



"Kami tahu itu tidak akan mudah, tetapi motivasi kami yang terus-menerus adalah kesempatan bahwa truk yang sepenuhnya didesain ulang harus meningkatkan keselamatan pengemudi, dan pengguna jalan yang rentan di sekitar truk besar yang beroperasi di pusat kota," kata dia.



Beberapa perubahan interior kecil juga telah dilakukan dengan menggunakan bahan kulit ringan dari yang sudah ada pada saat perkenalan diganti dengan kulit berwarna arang. Lantai kayu jati juga telah diganti dengan anyaman karet yang kuat.



Volta mengatakan Zero adalah kendaraan komersial 16 ton full-electric pertama di dunia yang dibuat khusus untuk logistik dalam kota.



Dalam hal ini, perusahaan akan segera memproduksi 25 unit yang akan dijadikan sebagai Desain Verifikasi dan akan memulai pengujian dengan mereka mulai awal 2022. Tes ini awalnya akan dilakukan oleh para insinyur Volta sebelum pelanggan memiliki kesempatan untuk mencicipi prototipe dan mendapatkan masukan mereka.



Truk Volta Zero akan diproduksi oleh Steyr Automotive di Steyr, Austria.