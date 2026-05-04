Truk Raksasa Seruduk Kerumunan Penonton di Acara Otomotif, Dua Orang Tewas

Sedikitnya dua orang tewas dan 37 lainnya terluka parah usai sebuah truk raksasa kehilangan kendali dan menabrak kerumunan di pameran otomotif di Kolombia. (Foto: 24horas.cl)

Ukuran Font Kecil Besar

Tragedi berdarah mewarnai ajang otomotif di selatan Kolombia. Sebuah truk raksasa lepas kendali dan menabrak kerumunan penonton di acara pameran bertajuk '2026 Monster Truck' yang digelar di Kota Popayan, Provinsi Cauca.

Berdasarkan laporan dari stasiun televisi lokal Noticias Caracol, insiden mengerikan tersebut mengakibatkan sedikitnya dua orang tewas di lokasi kejadian, sementara 37 orang lainnya mengalami luka-luka.

Kepanikan langsung pecah ketika kendaraan super besar tersebut mendadak meluncur deras ke arah penonton yang tengah memadati area pameran. Tim medis dan petugas penyelamat bergegas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi puluhan korban luka ke fasilitas kesehatan terdekat.

Solidaritas dari Pemerintah Setempat

Gubernur Cauca, Octavio Guzman, secara resmi telah mengonfirmasi jatuhnya korban jiwa dalam tragedi memilukan tersebut. Pemerintah daerah langsung bergerak cepat memastikan penanganan medis yang maksimal bagi para korban luka yang masih dirawat intensif.

Dalam pernyataan resminya, Guzman juga menyampaikan rasa simpatinya kepada seluruh keluarga korban yang ditinggalkan.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan solidaritas penuh kepada keluarga korban jiwa serta semua pihak yang terdampak oleh insiden ini," ujar Guzman.

Hingga saat ini, aparat kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian untuk mengungkap penyebab pasti mengapa truk raksasa tersebut bisa kehilangan kendali dan menyasar area penonton.