Trump Ambil Kendali: Gencatan Senjata Israel-Lebanon Resmi Diperpanjang Tiga Pekan

Diplomasi 'meja bundar' yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih membuahkan hasil signifikan. Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan diperpanjang hingga tiga pekan ke depan, memberikan ruang napas lebih panjang bagi kawasan yang terus bergolak tersebut.

Pengumuman ini disampaikan Trump pada Kamis (23/4/2026) waktu setempat, sesaat setelah dirinya menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan duta besar Israel dan Lebanon di Ruang Oval. Langkah ini merupakan kelanjutan dari gencatan senjata awal selama 10 hari yang telah berlaku sejak Jumat lalu.

Diplomasi Intensif di Ruang Oval

Melalui kanal media sosialnya, Trump menyebut atmosfer pembicaraan di Ruang Oval berlangsung sangat produktif. Ia memberikan sinyalemen kuat bahwa Washington tengah berupaya keras mengunci kesepakatan permanen yang lebih besar, tidak sekadar jeda pertempuran sementara.

"Pembicaraan berjalan sangat baik. Saya berharap dapat menggelar pertemuan langsung antara para pemimpin Israel dan Lebanon dalam waktu dekat," ujar Trump, memberikan harapan baru bagi proses perdamaian di perbatasan utara Israel.

Gebrakan Trump ini diyakini merupakan bagian dari strategi besar untuk menekan Iran agar segera kembali ke meja perundingan. Fokus utamanya adalah memutus rantai serangan Israel terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon, yang selama ini menjadi proksi utama Teheran di kawasan.

Menekan 'Keretakan' di Iran

Di balik perpanjangan gencatan senjata ini, Trump tampaknya tengah memainkan kartu tekanan tinggi terhadap Iran. Sebelumnya pada Selasa lalu, Trump menyatakan bahwa AS juga akan memperpanjang periode "diam" dengan Iran tanpa tenggat waktu yang kaku.

Namun, tawaran itu bukannya tanpa syarat. Trump secara terbuka mengeklaim bahwa pemerintahan di Teheran saat ini tengah mengalami 'keretakan serius' di internal mereka. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa jeda pertempuran atau pelonggaran tekanan hanya akan berlangsung hingga Teheran mampu mengajukan 'usulan terpadu' yang dapat diterima oleh Gedung Putih.

Menanti Titik Temu Permanen

Meski gencatan senjata kini diperpanjang hingga pertengahan Mei mendatang, situasi di lapangan tetap dipantau dengan ketat. Bagi Israel, perpanjangan ini merupakan kesempatan untuk memulihkan stabilitas di perbatasan tanpa harus kehilangan momentum militer. Sementara bagi Lebanon, ini adalah upaya krusial untuk mencegah kehancuran infrastruktur sipil lebih lanjut.

Publik internasional kini menanti apakah perpanjangan tiga pekan ini akan benar-benar berujung pada perjanjian damai yang komprehensif, atau hanya sekadar taktik penguluran waktu di tengah rumitnya peta politik Timur Tengah yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Jika Trump berhasil mempertemukan pemimpin kedua negara dalam waktu dekat, ini akan menjadi pencapaian diplomatik monumental di masa jabatannya, sekaligus mengukuhkan kembali dominasi pengaruh Washington di panggung global.