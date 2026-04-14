Trump Ancam Hancurkan Kapal Iran yang Nekat Dekati Blokade Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman maut untuk memusnahkan kapal-kapal Iran jika nekat mendekati zona blokade yang diberlakukan AS di Selat Hormuz. Peringatan keras ini muncul hanya beberapa jam setelah perundingan damai di Islamabad dinyatakan gagal total.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Senin (13/4/2026), Trump menegaskan bahwa militer AS tidak akan ragu menggunakan kekuatan mematikan.

"Peringatan: Jika ada kapal [Iran] yang mendekati BLOKADE kami, mereka akan segera DIELIMINASI. Kami akan menggunakan sistem pembunuhan yang sama yang kami gunakan terhadap pengedar narkoba di laut," tulis Trump dengan retorika tajamnya.

Blokade Dimulai Senin Siang

Langkah drastis ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman Komando Pusat (CENTCOM) AS pada Minggu (12/4/2026). CENTCOM menyatakan mulai memberlakukan blokade total di Selat Hormuz pada Senin pukul 14:00 waktu setempat, sesuai arahan langsung dari Gedung Putih.

Blokade ini menjadi jawaban Washington atas kebuntuan diplomasi. Sebelumnya, publik sempat menaruh harapan pada perundingan di Islamabad, Pakistan, yang dimulai Sabtu (11/4/2026). Perundingan tersebut merupakan kelanjutan dari klaim Trump pada 8 April bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dua pekan dengan Teheran.

Gagalnya Misi JD Vance

Namun, optimisme itu sirna. Wakil Presiden AS JD Vance yang memimpin langsung delegasi ke Islamabad, mengumumkan pada Minggu pagi bahwa negosiasi telah menemui jalan buntu. Tanpa membuahkan satu pun butir kesepakatan, Vance beserta delegasi AS memilih angkat kaki dan kembali ke Washington.

Gagalnya kesepakatan ini memicu pengaktifan mesin perang AS di kawasan tersebut. Blokade Selat Hormuz—yang merupakan jalur nadi bagi 20 persen pasokan minyak dunia—kini menjadi medan tempur potensial yang sangat eksplosif.

Menanti Langkah Teheran

Ancaman 'eliminasi' yang dilontarkan Trump menandai babak baru penggunaan kekuatan militer AS secara terbuka terhadap aset negara berdaulat di jalur perairan internasional. Dengan ancaman penggunaan sistem persenjataan canggih, AS tampaknya ingin mengirimkan pesan jelas: tidak ada kompromi di luar meja perundingan yang sudah mereka tinggalkan.

Dunia kini menanti reaksi Teheran. Jika Iran benar-benar mengerahkan kapal-kapalnya untuk menembus blokade tersebut, maka bentrokan bersenjata di mulut Teluk Persia tersebut hampir mustahil untuk dihindari.