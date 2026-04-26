Trump Batalkan Misi ke Pakistan: Kita Pegang Semua Kartu, Mereka Tidak!

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah mengejutkan dengan membatalkan pengiriman utusan khususnya ke Pakistan untuk berunding dengan Iran. Trump menegaskan bahwa AS berada dalam posisi tawar yang jauh lebih kuat sehingga tidak perlu membuang energi untuk negosiasi yang dianggapnya sia-sia.

Dua utusan kepercayaan Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, sedianya dijadwalkan terbang ke Pakistan pada Sabtu (25/4/2026). Namun, rencana itu dianulir secara mendadak oleh sang Presiden.

"Saya bilang, 'tidak, kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam untuk pergi ke sana. Kita memegang semua kartu,'" tegas Trump sebagaimana dikutip dari Fox News, Minggu (26/4/2026).

Tolak Diplomasi Tanpa Hasil

Trump menilai perjalanan panjang menuju Pakistan hanya akan membuang waktu jika delegasi Iran tidak menunjukkan keseriusan. Baginya, diplomasi maraton selama belasan jam di udara tidak masuk akal jika hasil di meja perundingan tetap nihil.

"Kalian tidak akan melakukan penerbangan 18 jam lagi hanya untuk duduk dan membicarakan hal yang tidak ada hasilnya," tambah Trump dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos.

Meski membatalkan misi diplomatik tersebut, Trump memberikan sinyal bahwa pembatalan ini bukan berarti AS akan langsung melanjutkan serangan militer. Laporan dari Axios menyebutkan bahwa Washington masih mengamati situasi dengan saksama di tengah kondisi internal Teheran yang dianggap sedang tidak stabil.

Klaim Iran Sedang 'Pecah'

Melalui platform Truth Social, Trump melontarkan pernyataan menohok mengenai kepemimpinan Iran saat ini. Ia menyebut terjadi perpecahan dan kebingungan di antara para petinggi di Teheran, yang membuat proses negosiasi menjadi rumit.

"Tak ada yang tahu siapa yang berkuasa, termasuk mereka sendiri. Selain itu, kita memegang semua kartu, mereka tidak punya apa-apa! Jika mereka ingin berbicara, yang perlu mereka lakukan hanyalah menelepon!" tulis Trump.

Walau bersikap keras, Trump menyatakan pintu dialog tetap terbuka, namun dengan syarat Iran yang harus berinisiatif menghubungi Washington secara langsung.

Konteks Konflik dan Blokade

Ketegangan antara kedua negara mencapai puncaknya sejak 28 Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap sejumlah target strategis di Iran. Gencatan senjata sempat disepakati pada 7 April lewat mediasi Pakistan, namun perundingan lanjutan di Islamabad berakhir buntu.

Sebagai bentuk tekanan tambahan, AS saat ini masih memberlakukan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran. Langkah pembatalan utusan ke Pakistan ini diyakini sebagai bagian dari strategi "tekanan maksimum" (maximum pressure) jilid baru yang diterapkan oleh pemerintahan Trump untuk memaksa Teheran tunduk pada syarat-syarat Amerika.