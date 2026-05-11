Trump Berang, Sebut Tanggapan Iran atas Usulan Damai AS tak Bisa Diterima

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka meluapkan kegeramannya terhadap tanggapan Iran atas usulan perdamaian terbaru yang diajukan Washington. Trump menilai respons Teheran terhadap upaya pengakhiran perang tersebut jauh dari harapan dan tidak masuk akal.

"Saya baru saja membaca tanggapan dari apa yang disebut 'wakil' dari Iran. Saya tak suka—BENAR-BENAR TAK DAPAT DITERIMA!" tulis Trump dengan nada tinggi melalui platform Truth Social, Minggu (10/5/2026).

Pernyataan keras ini muncul hanya beberapa jam setelah media pemerintah Iran, IRNA, mengonfirmasi bahwa Teheran telah menyerahkan dokumen jawaban mereka kepada mediator Pakistan. Pakistan selama ini menjadi jembatan diplomasi antara kedua negara yang tengah bersitegang tersebut.

Fokus Iran: Akhiri Agresi di Lebanon

Berdasarkan laporan televisi nasional Iran, IRIB, Teheran menekankan bahwa respons mereka difokuskan pada penghentian perang secara menyeluruh di semua lini. Iran menuding AS dan Israel sebagai pemantik konflik, terutama di wilayah Lebanon.

Selain itu, Iran menuntut jaminan keamanan pelayaran di kawasan Teluk, menyusul ketegangan yang sempat melumpuhkan jalur perdagangan energi global. Sebagaimana diketahui, eskalasi konflik ini sebelumnya berujung pada penutupan Selat Hormuz, urat nadi minyak dunia.

Di sisi lain, situasi di lapangan masih tampak kontradiktif. Meski kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah diperpanjang hingga pertengahan Mei, pasukan Zionis Israel dilaporkan tetap melancarkan serangan rutin ke Lebanon. Kontak senjata harian dengan kelompok Hizbullah masih terus terjadi di perbatasan.

Jejak Konflik dan Diplomasi di Ujung Tanduk

Ketegangan besar di kawasan Timur Tengah ini mencapai puncaknya setelah AS dan Israel melancarkan serangan mendadak ke jantung pertahanan Iran pada 28 Februari lalu. Aksi tersebut memicu serangan balasan besar-besaran dari Teheran terhadap posisi Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan.

Upaya mendinginkan suasana sempat membuahkan hasil pada 8 April lewat mediasi Pakistan, di mana kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata. Namun, serangkaian negosiasi lanjutan di Islamabad gagal mencapai titik temu untuk kesepakatan jangka panjang.

Presiden Trump sendiri sebenarnya telah memperpanjang masa gencatan senjata tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini awalnya dipandang sebagai peluang emas untuk mengakhiri perang secara permanen melalui jalur diplomasi. Namun, dengan reaksi terbaru Trump yang menyebut posisi Iran 'tak dapat diterima', masa depan perdamaian di kawasan kini kembali berada dalam ketidakpastian.