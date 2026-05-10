Trump 'Damprat' Reporter ABC News: Sebut Pertanyaan Bodoh dan Memalukan Negara

Presiden AS Donald Trump meradang saat ditanya reporter ABC News terkait urgensi proyek penataan Washington DC di tengah perang Iran. (Foto: ABC News)

Ukuran Font Kecil Besar

Watak keras Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meledak di hadapan publik. Kali ini, sang presiden melontarkan kritik pedas hingga menyebut pertanyaan awak media sebagai sesuatu yang 'bodoh' dan 'memalukan bagi negara'.

Insiden panas itu pecah pada Kamis (7/5/2026), saat reporter ABC News, Rachel Scott, mencoba mengonfrontasi Trump mengenai urgensi proyek beautifikasi atau mempercantik kawasan Washington DC. Scott mempertanyakan mengapa proyek tersebut tetap menjadi prioritas di saat Amerika Serikat tengah dalam kondisi perang dengan Iran dan dihimpit kenaikan harga bahan bakar.

“Pak Presiden, Anda sedang berperang melawan Iran. Mengapa Anda fokus pada proyek ini sekarang?” tanya Scott lugas, sebagaimana dikutip dari Fox News, Minggu (10/5/2026).

"Tempat Ini Menjijikkan"

Mendengar pertanyaan itu, Trump langsung bereaksi keras. Ia berdalih bahwa proyek perbaikan dan pembersihan ibu kota adalah langkah krusial untuk menjaga martabat serta keamanan Amerika Serikat di mata dunia.

“Karena saya ingin menjaga negara kita tetap indah dan aman,” sahut Trump dengan nada meninggi.

Trump pun memaparkan kondisi beberapa ikon nasional yang menurutnya luput dari pengawasan media namun dalam kondisi memprihatinkan. Ia mencontohkan Monumen Washington dan Lincoln Memorial yang menurutnya kotor.

“Tempat ini menjijikkan. Tempat yang jelek. Monumen Washington, Lincoln Memorial, berada dalam kondisi yang buruk. Mungkin Anda tidak melihat kotorannya, tetapi saya melihatnya,” cetus Trump.

Ia menambahkan, petugas bahkan harus mengangkut hingga 12 truk sampah dari kolam refleksi di dekat Lincoln Memorial. Bagi Trump, membiarkan ibu kota dalam kondisi kumuh selama bertahun-tahun bukanlah cerminan Amerika.

“Gambaran negara kita itu keindahan, kebersihan, keamanan, dan orang-orang hebat. Bukan ibu kota yang kotor,” tegasnya.

Serangan Balik ke Media

Bukan Trump namanya jika tidak menyerang balik. Setelah menjelaskan alasan proyek tersebut, ia langsung membidik Rachel Scott dengan kata-kata tajam. Ia tak segan melabeli Scott sebagai salah satu reporter terburuk yang pernah ia temui.

“Itu pertanyaan yang sangat bodoh. Dia dari ABC fake news. Dia mengerikan,” ujar Trump di depan awak media lainnya.

Trump merasa tersinggung dengan pertanyaan yang seolah menganggap upaya pembersihan monumen nasional sebagai hal yang tidak penting. “Mengapa saya repot mengangkut 11 atau 12 truk sampah dari air di depan Lincoln Memorial? Itulah yang membuat negara kita hebat—keindahan. Pertanyaan seperti itu adalah aib bagi negara kita,” tambahnya.

Hubungan Panas dengan ABC News

Ketegangan ini bukanlah kali pertama. Rekam jejak hubungan Trump dengan ABC News memang terus memanas selama masa jabatan keduanya. Sebelumnya, pada Maret lalu di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump sempat menyebut jaringan berita tersebut sebagai kantor berita paling korup di planet ini.

Kala itu, Trump meradang saat ditanya mengenai pengiriman ribuan personel Marinir ke Timur Tengah. Ia sempat meminta reporter untuk diam dan melabelinya sebagai orang yang 'sangat menyebalkan'.

Sang reporter, Rachel Scott, telah mengunggah cuplikan insiden tersebut di platform X. Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang ia ajukan adalah bagian dari tugas jurnalistik untuk menanyakan prioritas kebijakan pemerintah di tengah krisis internasional dan ekonomi.

Namun, tampaknya bagi Trump, urusan estetika ibu kota adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, meski di tengah kecamuk perang sekalipun.