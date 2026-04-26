BREAKING NEWS: Insiden Penembakan, Trump Dievakuasi dari Acara Makan Malam Gedung Putih

Presiden AS Donald Trump dievakuasi Secret Service saat jamuan makan malam White House Correspondents' Association di Washington usai terdengar suara keras. (Foto: CNN)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi secara mendadak oleh agen Dinas Rahasia (Secret Service) dari jamuan makan malam tahunan White House Correspondents' Association (WHCA) di Washington DC, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat.

Langkah darurat ini diambil menyusul terjadinya insiden keamanan di tengah berlangsungnya acara bergengsi tersebut.

Suara Tembakan Picu Kepanikan

Insiden bermula ketika suasana khidmat jamuan makan malam tiba-tiba pecah oleh suara keras yang menyerupai tembakan. Saksi mata di lokasi kejadian menggambarkan situasi sempat mencekam karena para tamu tidak mengetahui sumber suara tersebut.

"Kami sedang duduk, lalu terdengar suara 'dor, dor, dor'. Semua orang langsung berlindung di bawah meja karena tak tahu apa yang terjadi," ujar koresponden Gedung Putih, Kellie Meyer, sebagaimana dikutip dari laporan Anadolu Agency, Minggu (26/4/2026).

Evakuasi Ketat Pejabat Utama

Begitu suara keras terdengar, agen Dinas Rahasia langsung bergerak cepat mengosongkan meja utama. Selain Presiden dan Ibu Negara, sejumlah pejabat kabinet juga terpantau dikawal keluar dengan pengamanan super ketat.

Meski sempat memicu kekhawatiran publik, pihak berwenang segera memberikan konfirmasi awal mengenai status pemimpin negara. Presiden Trump dan Wakil Presiden JD Vance dilaporkan berada dalam kondisi aman dan telah dibawa ke lokasi yang terlindungi.

Acara Dihentikan Sementara

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai dalang maupun penyebab pasti di balik insiden tersebut. Pihak keamanan masih melakukan investigasi menyeluruh di sekitar area lokasi guna memastikan tidak ada ancaman lanjutan.

Akibat situasi yang belum sepenuhnya terkendali, pembawa acara Weija Jiang mengumumkan bahwa rangkaian acara jamuan makan malam resmi dihentikan. Acara tersebut rencananya akan dijadwalkan kembali pada waktu yang belum ditentukan.