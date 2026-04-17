Trump: Israel-Lebanon Sepakati Gencatan Senjata 10 Hari

Kerusakan akibat serangan tentara Israel terhadap Kota Arab Salim di Kegubernuran Nabatieh, Lebanon selatan pada 9 April 2026. (Foto: Anadolu Agency/Ahmad Kaddoura)

Angin segar perdamaian berembus dari Washington. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari, efektif mulai Kamis (16/4/2026) pukul 21.00 GMT atau Jumat (17/4/2026) pukul 02.00 WIB

Kesepakatan krusial ini tercapai menyusul serangkaian perundingan intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Washington.

"Saya baru saja melakukan percakapan yang sangat baik dengan yang terhormat Presiden Joseph Aoun dari Lebanon dan Perdana Menteri Bibi (Benjamin) Netanyahu dari Israel," ujar Trump dalam keterangan resminya.

Misi Perdamaian Trump

Trump menegaskan bahwa jeda kemanusiaan dan militer ini merupakan langkah awal untuk mencapai perdamaian permanen di antara kedua negara yang telah lama bertikai. Tidak main-main, Trump langsung menerjunkan tim intinya untuk mengawal proses ini.

Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine diperintahkan untuk bekerja sama dengan kedua belah pihak guna merajut perdamaian sejati.

Dengan gaya khasnya, Trump menyebut keberhasilan ini sebagai bagian dari capaian diplomatiknya di panggung global. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyelesaikan sembilan perang di seluruh dunia, dan ini akan menjadi yang ke-10," klaim Trump.

Respons Lebanon dan Ketidakhadiran Hizbullah

Kesepakatan ini lahir dari meja runding di Washington pada Selasa (14/4/2026) lalu. Namun, kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, diketahui tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena menolak langkah mediasi ini.

Meski demikian, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyambut baik pengumuman tersebut. Baginya, gencatan senjata adalah prioritas yang telah diperjuangkan Lebanon sejak awal konflik meletus.

"Ini adalah tuntutan utama Lebanon yang telah kami perjuangkan sejak hari pertama perang," tulis Salam melalui akun resminya di platform X.

Dalam pesannya, Salam memberikan selamat kepada rakyat Lebanon atas pencapaian ini. Ia juga menyampaikan rasa duka mendalam bagi para korban tewas, serta simpati bagi keluarga yang berduka, korban luka-luka, dan para pengungsi.

Apresiasi Internasional

Lebanon pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada pihak-pihak yang membantu mewujudkan gencatan senjata ini. Selain AS, Salam secara khusus berterima kasih kepada Prancis, Uni Eropa, serta negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Dunia kini menanti apakah jeda 10 hari ini akan benar-benar menjadi jembatan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah, atau sekadar nafas singkat di tengah bara konflik yang masih menyala.