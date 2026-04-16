Trump Klaim China Dukung AS Buka Selat Hormuz: Tak Ada Lagi Senjata untuk Iran

Presiden AS Donald Trump mengeklaim China setuju dengan langkah AS membuka Selat Hormuz dan berkomitmen berhenti mengirimkan senjata ke Iran. (Foto: Anadolu Agency)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melempar klaim mengejutkan terkait tensi tinggi di Selat Hormuz. Melalui platform Truth Social, Rabu (15/4/2026), Trump menyebut China menyambut baik langkah AS untuk membuka kembali jalur pelayaran vital tersebut secara permanen.

Langkah ini diambil Washington setelah perundingan damai dengan Teheran menemui jalan buntu. Trump menegaskan bahwa manuvernya bukan hanya demi kepentingan AS, melainkan demi kestabilan pasokan energi global.

"China sangat senang saya membuka secara permanen Selat Hormuz. Saya melakukannya untuk mereka juga, dan untuk dunia. Situasi (ketegangan) seperti ini tidak akan terjadi lagi," tulis Trump dalam unggahannya.

Kesepakatan Rahasia Beijing?

Poin paling krusial dalam klaim Trump adalah berhentinya aliran dukungan militer dari Beijing ke Teheran. Trump menyebut telah ada kesepahaman bahwa China tidak akan lagi menyokong Iran dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Mereka telah sepakat untuk tidak mengirim senjata ke Iran," tambah Trump. Ia menilai kerja sama antara Washington dan Beijing saat ini berjalan cerdas dan jauh lebih produktif dibandingkan harus terjebak dalam konflik terbuka.

Gagalnya Diplomasi Islamabad

Klaim ini muncul di tengah kegagalan diplomasi yang cukup menyakitkan. Sebelumnya, pada Sabtu (11/4/2026), AS dan Iran sempat duduk satu meja di Islamabad, Pakistan. Trump bahkan sempat mengumumkan adanya gencatan senjata selama dua pekan.

Namun, harapan itu pupus hanya dalam hitungan jam. Pada Minggu (12/4/2026), Wakil Presiden J.D. Vance mengonfirmasi bahwa perundingan tersebut gagal total. Delegasi AS pulang dengan tangan hampa tanpa kesepakatan apa pun dengan rezim Teheran.

Blokade dan Urat Nadi Energi Dunia

Sebagai respons atas gagalnya dialog, Angkatan Laut AS sejak Senin (13/4/2026) mulai memberlakukan blokade ketat. Seluruh lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz kini diawasi ketat oleh armada militer AS.

Kebijakan ini merupakan pukulan telak bagi ekonomi global, mengingat Selat Hormuz adalah jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia.

Meski demikian, Washington memberikan pengecualian bagi kapal-kapal non-Iran. Kapal-kapal internasional tetap diizinkan melintas dengan satu syarat mutlak: dilarang membayar bea masuk atau pajak apa pun kepada Teheran.

Hingga berita ini diturunkan, otoritas Iran dilaporkan masih mengkaji rencana pengenaan pungutan tersebut sebagai balasan atas blokade AS, meski belum ada pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh pihak Teheran.