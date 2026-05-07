Trump Klaim Damai dengan Iran Sudah Dekat, tapi Tetap Tebar Ancaman Bom

Presiden AS Donald Trump klaim kesepakatan akhiri perang dengan Iran segera tercapai.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan sinyal kuat bahwa perang antara AS-Israel melawan Iran kemungkinan besar segera berakhir. Dalam pernyataannya di Ruang Oval, Gedung Putih, Rabu (6/5/2026), Trump mengklaim pembicaraan dengan Teheran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat positif dan kesepakatan permanen sudah berada di depan mata.

"Mereka (Iran) sangat ingin membuat kesepakatan. Sangat mungkin kesepakatan akan tercapai, dan satu hal yang pasti: Iran tidak boleh dan tidak akan memiliki senjata nuklir," tegas Trump dengan gaya bicaranya yang khas.

Meski nada bicaranya menunjukkan optimisme, Trump tetap menyisipkan ancaman militer yang mengerikan. Ia menegaskan tidak ada tenggat waktu dalam negosiasi ini, namun jika Iran menolak poin-poin kesepakatan, serangan udara akan kembali berlanjut. "Jika mereka setuju, semuanya selesai. Jika tidak, kita akan jatuhkan bom," cetusnya.

Poin Krusial: Uranium ke AS dan Fasilitas Bawah Tanah

Dalam draf yang sedang digodok, Trump menuntut syarat yang sangat ketat. Ia mewajibkan Teheran untuk mentransfer seluruh persediaan uranium yang diperkaya langsung ke Amerika Serikat. Selain itu, Trump mendesak Iran menutup total seluruh operasi di fasilitas nuklir bawah tanah mereka.

Trump juga membantah mentah-mentah laporan yang menyebutkan Iran masih diizinkan melakukan pengayaan uranium sebesar 3,67 persen. Baginya, angka tersebut tidak masuk dalam kerangka kerja saat ini. "Tidak ada pengayaan uranium, itu bukan bagian dari kesepakatan," tambahnya.

Respons Teheran: Fokus Akhiri Perang Sepenuhnya

Di sisi lain, Teheran tampak lebih berhati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa usulan AS yang dimediasi oleh Pakistan saat ini masih dalam tahap peninjauan internal.

"Kami sedang memeriksa usulan tersebut. Posisi akhir Iran akan dikomunikasikan melalui Pakistan setelah penilaian selesai," ujar Baghaei melalui kantor berita ISNA.

Pihak Iran juga menekankan bahwa fokus utama tim negosiasi mereka bukan sekadar soal teknis nuklir, melainkan bagaimana mengakhiri perang secara total dan permanen. Mereka juga menepis beberapa bocoran media terkait detail kesepakatan sebagai spekulasi belaka.

Parameter Negosiasi: Selat Hormuz hingga Dana yang Dibekukan

Laporan dari Axios menyebutkan bahwa kedua negara tengah mendekati kesepakatan awal yang mencakup moratorium pengayaan uranium oleh Iran. Sebagai imbalannya, AS akan melonggarkan sanksi secara bertahap dan mencairkan dana milik Iran senilai miliaran dolar yang selama ini dibekukan.

Jika memorandum ini diteken, akan ada periode negosiasi selama 30 hari untuk membahas detail teknis di Islamabad atau Jenewa. Poin penting yang dinanti dunia adalah pembukaan kembali transit di Selat Hormuz. Hal ini mencakup pelonggaran blokade angkatan laut AS serta penghentian pembatasan pengiriman oleh pihak Iran.

Meski demikian, ganjalan utama masih ada pada durasi moratorium. Iran mengajukan jangka waktu lima tahun, sementara Washington bersikeras menuntut komitmen hingga 20 tahun.