Trump Klaim Raja Charles III Siap Dukung AS Hadapi Iran

Presiden AS Donald Trump saat menjamu Raja Inggris Charles III di Gedung Putih, Washington, Selasa (28/4/2026). (Foto: Associated Press)

Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini memasuki babak baru yang menyeret nama pemimpin monarki Inggris. Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan mengklaim bahwa Raja Charles III kemungkinan besar akan memberikan dukungan penuh kepada Washington dalam operasi militernya melawan Teheran.

Pernyataan berani ini disampaikan Trump kepada para wartawan pada Rabu (29/4/2026) waktu setempat. Trump meyakini bahwa sang raja memiliki pandangan yang selaras dengan kebijakan luar negeri AS, terutama dalam upaya meredam pengaruh nuklir dan militer Iran di kawasan Timur Tengah.

"Jika itu terserah Raja Charles, dia mungkin akan membantu kami melawan Iran," ujar Trump dengan nada penuh percaya diri.

Tak hanya soal Iran, Trump juga menambahkan bahwa Raja Charles III akan bersikap kooperatif terhadap masukan-masukan dari Gedung Putih terkait konflik yang masih membara di Ukraina. Pernyataan ini seolah menegaskan keinginan Trump untuk mempererat aliansi pribadi dengan simbol tertinggi negara Inggris tersebut.

Sentilan Pedas untuk PM Keir Starmer

Namun, pujian Trump untuk sang Raja berbanding terbalik dengan pandangannya terhadap pemerintahan Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer. Trump tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap Starmer yang dinilai enggan berdiri sejajar dengan Amerika Serikat dalam menghadapi konfrontasi dengan Iran.

Kekecewaan ini sebenarnya sudah memuncak sejak Maret lalu. Trump secara terbuka menyindir kepemimpinan Starmer yang dianggapnya kurang bernyali jika dibandingkan dengan tokoh legendaris Inggris pada era Perang Dunia II.

"Ini bukan Winston Churchill yang sedang kita hadapi," cetus Trump ketus, menyindir sikap hati-hati yang diambil oleh Downing Street.

Selain urusan militer, Trump juga melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan domestik Starmer, terutama terkait manajemen migrasi dan kebijakan energi Inggris. Bagi Trump, arah kebijakan Inggris saat ini tidak lagi sejalan dengan visi "keamanan global" yang ia usung bersama sekutu dekatnya, Israel.

Ancaman Tarik Diri dari NATO

Ketegangan diplomatik ini merembet jauh hingga ke masa depan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pada 1 April lalu, Trump sempat melontarkan ancaman serius untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Langkah ekstrem ini ia pertimbangkan setelah para sekutu di Eropa menolak untuk bergabung dalam koalisi perang AS-Israel melawan Iran.

Trump merasa dikhianati oleh negara-negara Eropa yang dianggapnya hanya ingin berlindung di bawah payung pertahanan AS namun enggan berkontribusi saat Washington membutuhkan dukungan operasional. Penolakan Eropa untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz menjadi titik nadir kepercayaan Trump terhadap mitra lamanya tersebut.

"Saya tidak lagi melihat Eropa sebagai mitra pertahanan yang dapat diandalkan," tegas Trump.

Bagi Trump, keengganan Eropa untuk mengamankan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz adalah bukti bahwa aliansi trans-atlantik tersebut sudah mulai retak. Dengan mengklaim dukungan dari Raja Charles III, Trump seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki sekutu kuat di tanah Inggris, meskipun hubungan dengan pemerintahannya sendiri sedang berada di titik terendah.