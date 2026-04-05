Trump Klaim Satu Pilot Jet F-15E Jatuh Ditembak Iran Berhasil Dievakuasi

Operasi SAR besar-besaran Amerika Serikat di wilayah Iran membuahkan hasil. Pilot jet tempur F-15E Strike Eagle yang sempat hilang setelah pesawatnya ditembak jatuh militer Iran pada Jumat lalu, diklaim telah berhasil dievakuasi.

Kabar penyelamatan ini disampaikan langsung Presiden AS Donald Trump melalui akun media sosialnya, sebagaimana dilansir AP, Minggu (5/4/2026).

Trump mengungkapkan bahwa sang pilot sempat berlindung di area pegunungan Iran yang berbahaya sebelum puluhan pesawat AS dikerahkan untuk menjemputnya.

Ia juga memastikan kondisi sang pilot yang terluka akan baik-baik saja. "Pilot tersebut berlindung di pegunungan Iran yang berbahaya," tulis Trump.

Trump menambahkan, penyelamatan tersebut melibatkan puluhan pesawat dan bahwa AS telah memantau lokasinya 24 jam sehari, serta dengan tekun merencanakan penyelamatannya.

Kabar ini sekaligus mematahkan harapan Iran yang sempat menjanjikan hadiah menggiurkan bagi siapa pun yang mampu menyerahkan pilot musuh tersebut.

Padahal sebelumnya, Teheran sedang di atas angin. Angkatan bersenjata Iran mengklaim telah menembak jatuh setidaknya dua jet tempur, tiga drone, serta dua rudal jelajah pada hari Jumat (3/4/2026). Mereka bahkan menjuluki insiden itu sebagai "hari kelam" bagi angkatan udara Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataan resmi pada Sabtu (4/4/2026), sayap hubungan masyarakat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merinci serangkaian pencegatan sukses di beberapa provinsi. Dilansir media Iran, Press TV, pesawat tempur Pasukan Pertahanan Udara IRGC mengklaim berhasil menghancurkan dua rudal jelajah di langit Khomein dan Zanjan.

Tak hanya itu, dua drone serang MQ-9 dilaporkan rontok di langit Isfahan, sementara satu drone Hermes dihancurkan di langit Bushehr. Meski Iran memamerkan taring pertahanan udaranya, nyatanya pilot AS tetap berhasil melipir pulang ke markas.

