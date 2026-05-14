Trump Melawat ke Beijing, AS Lobi China Jinakkan Iran di Teluk Persia

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menaruh harapan besar pada kunjungan Presiden Donald Trump ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Washington berupaya meyakinkan China agar menggunakan pengaruhnya guna meredam aktivitas militer Iran yang kian memanas di kawasan Teluk Persia.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa delegasi Amerika Serikat ingin melihat peran nyata Beijing dalam menjaga stabilitas di jalur perdagangan energi dunia tersebut.

"Kami berharap bisa meyakinkan mereka (China) untuk memainkan peran lebih aktif dalam menghentikan apa yang sedang dilakukan dan coba dilakukan Iran di Teluk Persia," ujar Rubio dalam wawancara dengan Fox News, sebagaimana dikutip dari RIA Novosti, Kamis (14/5/2026).

Tensi Tinggi dan Aksi Balasan

Kunjungan Trump ke China ini terjadi di tengah situasi geopolitik yang sangat rawan. Ketegangan antara blok AS-Israel dan Iran mencapai titik didih menyusul insiden militer pada awal tahun ini.

Tercatat pada 28 Februari lalu, kekuatan militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target di wilayah Iran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan signifikan dan memakan korban jiwa dari kalangan sipil.

Iran tidak tinggal diam. Teheran membalas dengan melancarkan serangan balik yang menyasar wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer AS yang tersebar di Timur Tengah. Eskalasi ini sempat memicu kekhawatiran pecahnya perang terbuka di kawasan tersebut.

Kebuntuan Diplomasi di Islamabad

Meski sempat ada titik terang melalui pengumuman gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April lalu, upaya diplomasi sejauh ini masih menemui jalan buntu. Pembicaraan lanjutan yang digelar di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan konkret.

Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden Trump mengambil langkah untuk memperpanjang penghentian permusuhan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi Teheran guna mengajukan "proposal terpadu" yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ancaman Krisis Energi Global

Lobi AS terhadap China ini bukan tanpa alasan. Washington sadar bahwa China adalah salah satu importir minyak terbesar yang sangat bergantung pada stabilitas di Selat Hormuz. Jalur sempit ini merupakan urat nadi utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk menuju pasar global.

Konflik yang berkepanjangan telah mengganggu kelancaran lalu lintas tanker di Selat Hormuz. Dampaknya mulai terasa nyata di kantong konsumen: harga bahan bakar dunia merangkak naik.

Melalui pertemuan Trump dan Xi Jinping, AS berharap China sadar bahwa membiarkan Iran terus bermanuver di Teluk Persia hanya akan merugikan ekonomi global, termasuk kepentingan ekonomi Beijing sendiri. Kini, bola panas diplomasi berada di meja perundingan dua pemimpin kekuatan besar dunia tersebut.