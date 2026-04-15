Trump Ogah Minta Maaf ke Paus Leo terkait Kritik Perang Iran

Ketegangan diplomatik antara Gedung Putih dan Vatikan mencapai titik didih. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menolak untuk meminta maaf kepada Paus Leo XIV setelah melontarkan serangkaian kritik tajam terhadap pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut terkait konflik bersenjata di Iran.

Dalam sesi tanya jawab di Gedung Putih, Selasa (14/4/2026), Trump menegaskan bahwa serangannya kepada Paus hanyalah sebuah bentuk respons. Ia menuding Paus Leo XIV terlalu lunak terhadap ancaman nuklir Iran yang tengah diperangi oleh pemerintahannya.

“Dia sangat menentang apa yang saya lakukan terkait Iran, padahal Anda tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Paus Leo tidak akan senang dengan hasil akhirnya,” cetus Trump sebagaimana dikutip dari AsiaOne.

Trump bahkan tanpa ragu melabeli sang Pontifex sebagai sosok yang lemah. “Saya pikir dia sangat lemah dalam urusan kejahatan dan hal-hal lain, jadi saya tidak akan meminta maaf. Dia yang memulainya secara publik, saya hanya merespons,” tegasnya.

Jawaban Tenang dari Ketinggian 30.000 Kaki

Di sisi lain, Paus Leo XIV yang tengah dalam perjalanan udara menuju Aljazair memberikan respons berkelas namun menohok. Berbicara kepada The Associated Press, Paus menegaskan bahwa misi perdamaian Vatikan adalah amanat Injil, bukan manuver politik untuk menyerang individu.

“Menempatkan pesan saya sejajar dengan apa yang dilakukan presiden menunjukkan ketidakpahaman terhadap pesan Injil,” ujar Paus Leo. Ia juga menegaskan tidak merasa gentar dengan gertakan pemerintahan Trump. “Saya akan terus bersuara lantang menentang perang, mendorong perdamaian, dialog, dan multilateralisme,” tambahnya.

Perseteruan dua tokoh dunia ini kian memperkeruh situasi global, mengingat konflik AS-Iran kini telah memasuki minggu ketujuh yang berdarah.

'Ngeles' Soal Foto Kontroversial

Selain soal perangnya dengan Vatikan, Trump juga mengklarifikasi unggahan media sosialnya yang memicu kemarahan publik. Foto tersebut menampilkan dirinya mengenakan jubah religius dan melakukan gerakan serupa penyembuhan, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai 'Kompleks Mesianik' atau upaya menyamakan diri dengan Yesus.

Lucunya, Trump mencoba berkelit dengan narasi baru. Ia mengaku gambar hasil AI tersebut adalah representasi dirinya sebagai tenaga medis.

“Saya mengira itu menggambarkan saya sebagai dokter yang berkaitan dengan Palang Merah. Itu dimaksudkan sebagai saya sebagai dokter yang membuat orang menjadi lebih baik. Dan saya memang membuat orang menjadi jauh lebih baik,” dalih Trump sembari menyalahkan 'media palsu' atas interpretasi religius yang berkembang.

Kecaman Lintas Benua

Meski Wakil Presiden JD Vance mencoba mendinginkan suasana dengan menyebut unggahan Trump hanya sekadar "lelucon" dan ekspresi spontan, kecaman tetap datang dari berbagai penjuru.

Bahkan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian turut angkat bicara. Ia mengecam unggahan Trump sebagai bentuk penodaan terhadap sosok Yesus Kristus, sembari menyatakan dukungannya kepada Paus Leo XIV.

Dari dalam negeri AS, Uskup Agung Paul S. Coakley mengingatkan Trump agar menjaga lisan dan sikapnya. “Paus Leo bukanlah rivalnya; Paus juga bukan seorang politisi. Ia adalah Wakil Kristus yang berbicara berdasarkan kebenaran Injil,” tegas Coakley.

Hingga saat ini, foto kontroversial tersebut telah dihapus dari akun media sosial Trump, namun sisa-sisa ketegangan antara Washington dan Vatikan tampaknya masih akan terus membara selama perang di Iran belum menemui titik temu.