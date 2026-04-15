Trump, Paus Leo dan ‘Kompleks Mesias’ yang Memantik Amarah Dunia

Presiden AS Donald Trump dan gambar yang dihasilkan AI yang ia unggah di platform Truth Social miliknya, yang tampaknya menggambarkan dirinya sebagai Yesus Kristus. (Foto: Getty Image/Mandel Ngan)

Ukuran Font Kecil Besar

Jagat politik internasional kembali gaduh. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini berada di tengah pusaran kritik tajam setelah mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan dirinya sebagai sosok menyerupai Yesus Kristus.

Unggahan di platform Truth Social tersebut memperlihatkan Trump mengenakan jubah putih, meletakkan tangan di kepala seseorang dalam gestur penyembuhan. Meski kemudian dihapus, jejak digitalnya telanjur memicu gelombang kecaman, mulai dari Vatikan hingga tokoh konservatif di dalam negerinya sendiri.

Dalih 'Petugas Palang Merah'

Menghadapi serangan bertubi-tubi, Trump berkelit. Kepada awak media pada Selasa (14/4/2026), ia menyebut gambar tersebut bukanlah representasi figur religius, melainkan dirinya sebagai seorang dokter atau pekerja kemanusiaan.

"Itu berkaitan dengan Palang Merah sebagai pekerja Palang Merah yang kami dukung. Hanya media palsu yang bisa membuat interpretasi (mesias) seperti itu," cetus Trump sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Ironisnya, pembelaan itu muncul hanya sehari setelah Trump melontarkan serangan verbal kepada Paus Leo XIV. Ia menyebut pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu 'lemah dalam urusan kejahatanl dan lburuk dalam kebijakan luar negeril.

Respons Berkelas dari Vatikan

Paus Leo XIV memilih untuk tidak masuk ke dalam 'lumpur' perdebatan pribadi. Dalam perjalanan menuju Aljazair, Senin (13/4/2026), Paus menegaskan posisinya yang lebih mementingkan kemanusiaan daripada retorika politik.

"Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan dengannya," ujar Paus tenang. Namun, ia menegaskan akan terus bersuara lantang menentang perang dan mendorong solusi multilateral, terutama di tengah ketegangan AS dengan Iran yang kian memanas.

"Banyak orang menderita. Terlalu banyak orang tak bersalah terbunuh. Seseorang harus berdiri dan mengatakan ada jalan yang lebih baik," tambahnya.

Kecaman Lintas Kubu: Dari 'Penistaan' hingga 'Egomaniakal'

Serangan Trump terhadap Paus dan gaya 'mesianik'-nya kali ini justru menjadi bumerang. Tokoh-tokoh Katolik AS, seperti Uskup Agung Paul S. Coakley dan Uskup Agung George Leo Thomas, menilai Trump telah melewati batas dengan merendahkan Wakil Kristus di bumi.

Kritik pedas juga datang dari lingkaran konservatif yang biasanya menjadi basis pendukungnya. Brilyn Hollyhand menyebut tindakan Trump sebagai penistaan yang menjijikkan. "Iman bukan alat. Anda tidak perlu menggambarkan diri sebagai penyelamat," tegasnya.

Dari sisi politik, Senator Bernie Sanders tak ragu melabeli perilaku Trump sebagai perilaku 'egomaniakal' dan tidak waras. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan serangan terhadap Paus sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima secara internasional.

Menguji Loyalitas Basis Pendukung

Ketegangan antara Gedung Putih dan Vatikan ini sejatinya adalah puncak gunung es dari perbedaan visi terkait kebijakan imigrasi dan konflik militer di Timur Tengah. Analis politik Larry Sabato menyoroti adanya 'keangkuhan luar biasa' dalam diri Trump yang seolah merasa tidak membutuhkan bimbingan spiritual.

Meski demikian, Trump tetap memiliki basis dukungan kuat dari pemilih Kristen dan Katolik di AS, terutama setelah ia selamat dari percobaan pembunuhan pada Juli 2024 lalu—sebuah peristiwa yang oleh pendukung fanatiknya dianggap sebagai 'perlindungan ilahi'.

Kini publik menanti, apakah 'kompleks mesias' ini akan memperkuat cengkeraman politiknya atau justru menjadi titik balik bagi para pemilih religius untuk mulai menjauh.