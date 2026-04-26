Trump: Pelaku Penembakan di Acara Makan Malam WHCA Berhasil Ditangkap

Presiden AS Donald Trump dievakuasi Secret Service saat jamuan makan malam White House Correspondents' Association di Washington usai terdengar suara keras. (Foto: New Straits Times)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah membekuk satu orang terduga pelaku penembakan dalam insiden keamanan di jamuan makan malam tahunan White House Correspondents’ Association (WHCA), Sabtu (25/4/2025) malam waktu setempat.

Melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump memberikan apresiasi tinggi terhadap kesigapan aparat keamanan yang menjaga jalannya acara di Washington tersebut.

"Malam yang luar biasa di Washington. Dinas Rahasia dan aparat penegak hukum bekerja sangat baik. Mereka bertindak cepat dan berani. Penembak telah ditangkap," tulis Trump, sebagaimana dikutip dari laporan Anadolu.

Evakuasi Mendadak Presiden dan Ibu Negara

Insiden ini sempat memicu ketegangan hebat setelah suara tembakan terdengar di tengah acara. Sesuai prosedur pengamanan ketat, agen Dinas Rahasia (Secret Service) langsung mengevakuasi Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump dari lokasi jamuan.

Meski situasi sempat mencekam, Trump memastikan bahwa seluruh jajaran inti pemerintahan dalam kondisi selamat tanpa luka sedikit pun.

"Wakil Presiden JD Vance, Melania, dan seluruh anggota kabinet dalam keadaan aman," tegasnya dalam pernyataan terpisah.

Penyelidikan Intensif Dinas Rahasia

Pihak Secret Service dalam keterangan resminya membenarkan penangkapan satu orang yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Namun, identitas maupun motif pelaku hingga saat ini masih didalami oleh tim penyidik.

"Kondisi pihak yang terlibat belum diketahui, dan aparat penegak hukum masih mempelajari situasi di lapangan," bunyi pernyataan resmi Dinas Rahasia AS.

Penjadwalan Ulang Jamuan Makan Malam

Akibat gangguan keamanan ini, agenda tahunan yang mempertemukan pejabat pemerintah dengan insan pers tersebut terpaksa dihentikan total. Trump menyatakan telah berkomunikasi dengan penyelenggara untuk memastikan keberlanjutan acara.

"Kami akan berbicara kepada Anda dalam setengah jam. Saya telah berbicara dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas acara ini, dan kami akan menjadwalkannya kembali dalam 30 hari," pungkas Trump.