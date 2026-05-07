Trump: Perang Bisa Berakhir Kalau Iran Patuhi Syarat dari AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ultimatum bahwa perang gabungan AS-Israel terhadap Iran hanya akan berakhir jika Teheran tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sepihak yang diajukan Washington.

Melalui platform Truth Social, Trump mengonfirmasi bahwa operasi militer 'Epic Fury' yang telah memporak-porandakan stabilitas Timur Tengah bisa saja dihentikan. Namun, ia menyertakan syarat yang sangat berat bagi Teheran di tengah tekanan militer yang belum mereda.

“Dengan asumsi Iran menyetujui apa yang telah disepakati—yang mungkin merupakan asumsi besar—maka ‘Epic Fury’ yang sudah melegenda akan berakhir,” tulis Trump, Rabu (6/5/2026).

Blokade Selat Hormuz Jadi Alat Tawar

Trump juga menggunakan pembukaan blokade Selat Hormuz sebagai 'umpan' dalam negosiasi ini. Jalur pelayaran paling vital di dunia tersebut telah lama tercekik oleh kehadiran militer AS, yang berdampak sistemik pada krisis energi dunia dan lonjakan harga minyak global.

Ia menjanjikan blokade tersebut akan dibuka bagi semua pihak, termasuk Iran, asalkan kesepakatan tersebut diteken.

Namun, pengamat menilai langkah ini lebih mirip dengan pemerasan ekonomi internasional dibandingkan upaya perdamaian yang tulus, mengingat blokade tersebut justru dimulai oleh kebijakan agresif pemerintahannya sendiri.

Tanpa Detail, Hanya Ancaman Pengeboman

Khas dengan gayanya yang penuh teka-teki namun provokatif, Trump sama sekali tidak memerinci apa saja poin tuntutan spesifik dalam kesepakatan tersebut. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran bahwa Teheran sedang diminta untuk menyerahkan kedaulatannya secara buta.

Alih-alih menawarkan solusi diplomatik yang setara, Trump justru menutup pernyataannya dengan ancaman kekerasan yang lebih brutal. Ia memperingatkan bahwa penolakan apa pun dari Iran akan dijawab dengan kampanye udara yang lebih mematikan.

“Pengeboman akan dilanjutkan dengan tingkat dan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya,” ancam Trump tanpa ragu.

Gaya komunikasi 'todong senjata' ini kembali menempatkan dunia dalam ketidakpastian. Jika Iran menolak untuk tunduk pada tuntutan yang belum jelas tersebut, eskalasi militer yang lebih berdarah tampaknya tinggal menunggu waktu, dengan dampak yang dipastikan akan menghantam pasar energi dunia lebih keras lagi.