Trump Perpanjang Gencatan Senjata Iran, PM Pakistan Sampaikan Terima Kasih

PM Pakistan Shehbaz Sharif mengapresiasi keputusan Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran demi ruang diplomasi di Islamabad. (Foto: AFP)

Perdana Menteri (PM) Pakistan, Shehbaz Sharif, secara resmi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah ini menyusul keputusan Washington yang mengabulkan permintaan Islamabad untuk memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran.

Apresiasi tersebut disampaikan PM Sharif melalui akun resminya di platform media sosial X. Ia menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan langkah krusial bagi stabilitas kawasan.

"Atas nama saya secara pribadi dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir, saya dengan tulus berterima kasih kepada Presiden Trump karena dengan murah hati menerima permintaan kami untuk memperpanjang gencatan senjata," tulis PM Sharif, dikutip Rabu (22/4/2026).

Menurut Sharif, tambahan waktu ini sangat dibutuhkan agar upaya diplomatik yang tengah berlangsung di Islamabad dapat berjalan maksimal dan mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Dorong Negosiasi Komprehensif

Pemerintah Pakistan berkomitmen penuh untuk terus mengawal penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi. Sharif berharap, baik Amerika Serikat maupun Iran, tetap mematuhi kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Ia juga menaruh harapan besar pada pembicaraan putaran kedua di Islamabad. Targetnya jelas: mengakhiri konflik dan mencapai perdamaian komprehensif bagi kedua belah pihak.

Sebelumnya, pada Selasa (21/4)/2026, Presiden Donald Trump mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata dengan Iran. Meski demikian, AS tetap bersikap tegas dengan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Langkah Trump ini disebut-sebut sebagai respons langsung atas lobi diplomatik yang dilakukan PM Sharif bersama Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Syed Asim Munir. Trump menyatakan, perpanjangan ini memberikan kesempatan bagi Teheran untuk mengajukan 'proposal terpadu' guna mengakhiri ketegangan.

Jejak Diplomasi yang Buntu

Konflik ini sempat mereda sesaat ketika AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata dua pekan pada 7 April lalu. Namun, perundingan lanjutan yang digelar di Islamabad pada 11 April berakhir buntu tanpa kesepakatan berarti.

Pasca kegagalan tersebut, meski tidak ada pengumuman perang terbuka, militer Amerika Serikat mulai memperketat tekanan dengan memblokade akses pelabuhan Iran.

Terkait rencana perundingan putaran kedua, pihak Gedung Putih masih bersikap hati-hati. Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa kunjungan delegasi Washington ke Pakistan saat ini ditunda. Delegasi baru akan diberangkatkan setelah Amerika menerima dokumen proposal resmi dari pihak Iran.