Trump Perpanjang Gencatan Senjata Iran Tanpa Batas Waktu, Blokade Tetap Berlanjut

Presiden AS Donald Trump resmi memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan. (Foto: AFP/Mandel Ngan)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Meski langkah diplomasi ini diambil, Trump menegaskan bahwa tekanan militer melalui blokade pelabuhan-pelabuhan Iran tetap diberlakukan.

"Saya telah mengarahkan militer kami untuk melanjutkan blokade dan, dalam segala hal lainnya, tetap siap dan mampu," ujar Trump sebagaimana dilansir Al Jazeera, Rabu (22/4/2026).

Gencatan senjata antara Washington dan Teheran ini sejatinya telah dimulai sejak 7 April lalu dan dijadwalkan berakhir pada hari ini. Namun, dalam keputusan terbaru, Trump menyatakan bahwa perpanjangan kali ini tidak memiliki tenggat waktu yang kaku.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang bagi Iran menyusun draf perdamaian yang lebih solid. "Oleh karena itu, akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan dengan satu atau lain cara," tegasnya.

Intervensi Pakistan dan Perpecahan Internal Iran

Langkah Trump menunda konfrontasi militer lebih lanjut ini bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan adanya permohonan langsung dari pemimpin Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam konflik ini.

"Atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami telah diminta untuk menunda serangan kami terhadap negara Iran," kata Trump.

Penundaan ini dimaksudkan agar para pemimpin dan perwakilan Iran memiliki waktu untuk mengajukan 'proposal yang terpadu' dalam negosiasi lanjutan yang direncanakan berlangsung di Pakistan.

Namun, di sisi lain, Trump juga melontarkan kritik tajam terhadap kondisi internal pemerintahan Teheran. Ia menilai saat ini rezim Iran tengah mengalami ketidaksolidan yang menghambat proses negosiasi.

"Berdasarkan fakta bahwa Pemerintah Iran sangat terpecah belah, yang tidak mengejutkan, kami menunggu sampai mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu," pungkasnya.

Hingga saat ini, dunia internasional masih menanti apakah perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu ini akan membuahkan perdamaian permanen atau justru menjadi bom waktu baru di kawasan Timur Tengah, mengingat blokade ekonomi melalui pelabuhan masih mencekik Iran.