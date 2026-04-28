Trump Pimpin Rapat Keamanan Bahas Proposal Baru Iran

Presiden AS Donald Trump menggelar rapat darurat dengan tim keamanan nasional membahas proposal terbaru Iran terkait pembukaan Selat Hormuz dan sanksi nuklir. (Foto: EPA/Will Oliver)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bergerak cepat memimpin rapat tertutup dengan tim keamanan nasionalnya pada Senin (27/4/2026) pagi waktu setempat. Agenda tunggalnya jelas, membedah proposal terbaru yang diajukan Teheran guna mengakhiri kebuntuan diplomatik yang telah memicu ketegangan di Timur Tengah.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi pertemuan tingkat tinggi tersebut dalam konferensi pers resmi. Meski menolak merinci isi dokumen tersebut, Leavitt menegaskan bahwa posisi Washington tidak akan bergeser dari prinsip utama yang selama ini dipegang Trump.

"Saya tidak ingin mendahului presiden atau tim keamanan nasionalnya. Namun, garis merah presiden sehubungan dengan Iran telah dibuat sangat, sangat jelas, tidak hanya kepada publik Amerika, tetapi juga kepada mereka," tegas Leavitt di hadapan media.

Taruhan Nyata di Selat Hormuz

Langkah diplomatik ini muncul di tengah laporan bahwa Iran menawarkan skema barter yang cukup berani. Teheran disebut-sebut bersedia membuka kembali Selat Hormuz—jalur nadi energi dunia—dengan syarat Washington mencabut blokade pelabuhan dan mengakhiri konfrontasi bersenjata yang pecah sejak akhir Februari lalu.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberikan sinyal bahwa Teheran kali ini terlihat "serius" untuk mencapai kesepakatan. Namun, politisi senior itu memberikan catatan tebal bahwa AS tidak akan tertipu oleh janji manis yang tidak menjamin penghentian program nuklir secara permanen.

"Kita harus memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara definitif mencegah mereka untuk bergegas menuju senjata nuklir kapan pun," kata Rubio lugas.

Diplomasi yang Penuh Kerikil

Hubungan kedua negara memang sedang berada di titik nadir sejak perang pecah pada 28 Februari. Upaya mediasi di Islamabad pada pertengahan April lalu pun berakhir buntu tanpa kesepakatan konkret. Padahal, dunia sempat menaruh harapan besar pada gencatan senjata dua minggu hasil mediasi Pakistan.

Ketidakpastian ini kian diperparah dengan langkah mendadak Presiden Trump yang membatalkan keberangkatan dua utusan khususnya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan akhir pekan ini. Pembatalan tersebut mengirimkan pesan bahwa Washington masih menimbang bobot proposal Teheran sebelum kembali ke meja perundingan.

Dampak Ekonomi Global yang Nyata

Konflik ini bukan sekadar urusan adu moncong senjata. Penutupan atau ketidakamanan di Selat Hormuz telah memicu guncangan hebat pada ekonomi global. Sebagai jalur yang dilewati 20 persen pasokan minyak dunia setiap harinya, ketegangan di wilayah tersebut telah melambungkan harga minyak mentah secara signifikan.

Bagi Indonesia dan banyak negara lainnya, situasi ini menjadi ancaman serius karena kenaikan biaya pengiriman dan asuransi logistik yang kian mencekik. Kini, mata dunia tertuju pada Gedung Putih, menanti apakah garis merah yang dipasang Trump akan melunak demi stabilnya aliran energi dunia, atau justru semakin mempertegas konfrontasi.