Trump Ragukan Invasi Pulau Kharg Iran, Khawatir Marinir AS Jadi ‘Sasaran Empuk’

Donald Trump menentang pengiriman pasukan ke Pulau Kharg di Iran, karena khawatir akan kemungkinan korban jiwa yang besar dari pihak AS. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mulai menarik rem darurat terkait rencana pengiriman pasukan darat ke Pulau Kharg, Iran. Meski berambisi menguasai cadangan minyak Teheran, Trump khawatir operasi militer tersebut bakal memicu banjir peti mati tentara Amerika.

Laporan Wall Street Journal, mengutip sumber internal Gedung Putih, menyebutkan bahwa Trump secara terbuka menyatakan keberatannya. Sang Presiden khawatir jumlah korban jiwa dari pihak AS akan sangat besar jika konfrontasi fisik di pusat ekspor minyak utama Iran itu dipaksakan.

Skenario Venezuela yang Terganjal

Padahal, pada akhir Maret lalu, Trump sempat menggebu-gebu menyuarakan rencana merebut ladang minyak Iran dengan menggunakan 'skenario Venezuela'. Ia membidik Pulau Kharg bukan tanpa alasan; wilayah ini adalah jantung distribusi minyak Iran yang strategis.

Meskipun Trump meyakini misi tersebut secara teknis akan berhasil dan memberikan AS kendali penuh atas selat tersebut, ia tetap dihantui risiko fatalitas.

"Presiden mengeklaim bahwa pasukan AS akan menjadi sasaran empuk dalam skenario seperti itu," tulis laporan tersebut, menggambarkan keraguan mendalam sang panglima tertinggi.

Mobilisasi Marinir dan Kegagalan Diplomasi

Ketegangan ini terjadi di tengah pergerakan militer yang masif. Politico mencatat lebih dari 2.000 personel Marinir AS telah bertolak dari pangkalan San Diego menuju Timur Tengah. Para pakar militer meyakini pergerakan ini semula dipersiapkan sebagai ujung tombak operasi perebutan Pulau Kharg.

Situasi di kawasan memang sedang membara. Pada 28 Februari lalu, serangan gabungan AS dan Israel di wilayah Iran dilaporkan telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Sempat muncul titik terang saat Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, namun napas diplomasi itu berakhir pendek.

Blokade Pelabuhan dan Kebuntuan Islamabad

Upaya perdamaian di Islamabad, Pakistan, beberapa waktu lalu berakhir tanpa kesepakatan apa pun. Meski belum ada pernyataan resmi mengenai dimulainya kembali kontak senjata secara terbuka, Amerika Serikat telah memulai langkah taktis untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Langkah blokade ini memicu kekhawatiran baru akan terjadinya krisis kemanusiaan dan ekonomi global. Saat ini, para mediator internasional sedang berpacu dengan waktu untuk menyelenggarakan putaran pembicaraan baru guna mencegah eskalasi militer yang lebih luas di Teluk Persia.