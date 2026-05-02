Trump Sebut Permusuhan dengan Iran Sudah Berakhir

Presiden AS Donald Trump berbicara setelah menandatangani beberapa perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih, 30 April 2026. (Foto: AFP/Brendan Smialowski)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan bahwa masa permusuhan bersenjata antara negaranya dengan Iran telah berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam surat resmi kepada Kongres pada Jumat (1/5/2026) waktu setempat.

Langkah ini diambil bertepatan dengan batas waktu hukum 60 hari terkait wewenang perang tanpa otorisasi Kongres. Trump menegaskan bahwa sejak perintah gencatan senjata yang dikeluarkannya pada awal April lalu, ketegangan di lapangan telah mengalami deeskalasi yang signifikan.

Genjatan Senjata Tanpa Baku Tembak

Dalam keterangannya, Trump merinci kronologi penghentian kontak senjata tersebut. Ia menyebutkan bahwa perintah gencatan senjata pertama kali diterbitkan pada 7 April 2026 dengan durasi awal dua pekan, yang kemudian terus diperpanjang hingga saat ini.

"Tidak ada lagi baku tembak antara Pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026. Dengan demikian, permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 lalu telah berakhir," tegas Trump dalam dokumen resminya kepada para legislator di Capitol Hill.

Meski menyatakan peperangan telah usai, Trump tidak serta-merta menarik seluruh kekuatannya. Ia mengklaim misi militer yang dijalankan selama dua bulan terakhir telah mencapai target yang diharapkan. Namun, ia tetap memberikan catatan tebal mengenai perilaku Teheran di masa depan.

Pentagon Tetap Siaga Tinggi

Walaupun status 'permusuhan' dinyatakan berakhir, Trump memperingatkan bahwa ancaman dari Iran belum sepenuhnya sirna. Menurutnya, negara para mullah tersebut masih menyimpan potensi bahaya yang signifikan bagi kepentingan nasional AS serta keamanan global.

Menindaklanjuti kekhawatiran tersebut, Departemen Perang atau Pentagon diinstruksikan untuk tidak lengah. Militer AS terus memperbarui postur kekuatan di berbagai titik strategis di Timur Tengah. Langkah ini diambil untuk memastikan Amerika siap menghadapi serangan mendadak dari kelompok proksi Iran yang tersebar di wilayah tersebut.

"Departemen Perang terus memperbarui postur kekuatannya di sejumlah negara, sesuai kebutuhan dan kelayakan. Ini penting untuk menghadapi ancaman dari Iran dan proksinya, sekaligus melindungi sekutu serta mitra strategis kami," tambah Trump dalam surat tersebut.

Tantangan Diplomasi di Tengah Blokade

Pengumuman Trump ini muncul di tengah situasi ekonomi dunia yang terguncang akibat lonjakan harga energi pasca-konflik. Pengamat menilai, pernyataan 'berakhirnya permusuhan' ini merupakan upaya diplomasi untuk menurunkan tensi di Selat Hormuz, meski blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran masih diberlakukan oleh Washington.

Kini, fokus dunia tertuju pada bagaimana Iran merespons klaim sepihak dari Washington ini. Apakah berakhirnya kontak senjata akan diikuti dengan pencabutan sanksi ekonomi, ataukah ini hanya sekadar jeda taktis sebelum babak ketegangan baru dimulai kembali di meja perundingan Islamabad.