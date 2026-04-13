Trump 'Semprot' Paus Leo XIV soal Kritik Kebijakan AS

Presiden AS Donald Trump menyerang balik Paus Leo XIV terkait kritik kebijakan luar negeri di Iran dan Venezuela.

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Vatikan mendadak memanas. Presiden AS Donald Trump melontarkan kecaman keras terhadap Paus Leo XIV setelah pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut mengkritik kebijakan militer AS di Iran dan Venezuela.

Dalam pernyataan terbarunya melalui platform TruthSocial, Trump menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan pemimpin agama yang mencoba mengintervensi kedaulatan politik luar negeri Amerika Serikat.

"Saya tidak ingin seorang Paus yang mengkritik Presiden Amerika Serikat, karena saya melakukan persis apa yang menjadi tujuan saya dipilih dengan kemenangan telak," tegas Trump, dikutip Senin (13/4/2026).

Akar Perselisihan: Iran dan Venezuela

Ketegangan ini bermula saat Paus Leo XIV menyebut ancaman AS terhadap rakyat Iran sebagai tindakan yang 'tidak dapat diterima'. Tak hanya itu, dalam sebuah homili awal April lalu, Paus merespons ajakan doa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth untuk tentara AS dengan pesan menohok.

Paus Leo menyatakan bahwa keinginan untuk mendominasi bangsa lain sama sekali tidak sejalan dengan ajaran Yesus Kristus.

Trump yang meradang lantas membawa isu nuklir dan krisis di Amerika Latin sebagai pembelaan. Ia menilai kritik Paus sangat tidak tepat sasaran, terutama terkait upaya AS menekan pengaruh Iran dan intervensi di Venezuela.

"Saya tidak ingin seorang Paus berpikir bahwa baik-baik saja jika Iran memiliki senjata nuklir. Saya juga tidak ingin Paus menganggap Amerika mengerikan karena menyerang Venezuela, negara yang mengirimkan narkoba besar-besaran dan mengosongkan penjara mereka untuk mengirim pembunuh serta pengedar ke negara kami," tulis Trump dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak.

Klaim Pengaruh dan Tuduhan 'Kiri Radikal'

Bukan Trump namanya jika tidak melontarkan klaim kontroversial. Dalam unggahan yang sama, ia bahkan sesumbar bahwa posisi Paus Leo XIV di Vatikan saat ini tidak akan terjadi tanpa keberadaan dirinya di Gedung Putih.

Trump juga melayangkan serangan ideologis dengan meminta Paus Leo XIV untuk berhenti beraliansi dengan kelompok progresif.

"Berhenti 'menjilat' kelompok kiri radikal. Fokus saja menjadi Paus yang hebat, bukan menjadi politikus," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Vatikan belum memberikan respons resmi atas pernyataan provokatif dari orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut. Namun, para pengamat menilai friksi ini dapat memperumit peta geopolitik global, mengingat pengaruh moral Vatikan yang besar di dunia internasional.