Trump Semprot PM Italia: Meloni tak Punya Nyali dan Abaikan Ancaman Nuklir Iran

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Italia berada di titik nadir. Presiden Donald Trump secara terbuka melontarkan kecaman pedas terhadap Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Pemicunya? Meloni emoh mendukung aksi militer AS terhadap Iran dan justru pasang badan membela Paus Leo XIV.

Trump tak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut Meloni tidak memiliki keberanian untuk berdiri di samping Washington dalam upaya mengamankan stabilitas energi dan meredam pengaruh Teheran.

"Giorgia Meloni tidak mau membantu kita dalam perang. Saya terkejut," ujar Trump sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Kamis (16/4/2026). "Apakah orang-orang menyukai kenyataan bahwa presiden Anda tidak melakukan apa pun untuk mendapatkan minyak [di Iran]?" tambahnya dengan nada menyindir.

Sebut Meloni 'Pengecut'

Dalam wawancaranya dengan surat kabar ternama Italia, Corriere della Sera, Trump menyerang integritas kepemimpinan Meloni. Ia blak-blakan menyebut Meloni telah kehilangan nyali politiknya.

"Saya terkejut dengan tindakannya. Saya kira dia punya keberanian, tapi saya salah," cetus Trump.

Ketegangan ini tak berhenti di situ. Berbicara dalam program Mornings with Maria di Fox News, Trump menegaskan bahwa hubungan AS-Italia tidak akan lagi sama. Ia melabeli sikap Meloni sebagai tindakan negatif yang merugikan kepentingan sekutu.

"Dia (Meloni) bersikap negatif. Siapa pun yang menolak membantu kami dalam situasi Iran ini, kami tidak memiliki hubungan yang sama lagi," tegasnya.

Perseteruan Soal Paus Leo XIV

Pemicu keretakan ini juga diperparah oleh kebijakan dalam negeri Italia. Pemerintahan Meloni diketahui menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian kerja sama pertahanan dengan Israel—sebuah langkah yang berlawanan dengan garis kebijakan Trump.

Selain itu, Meloni secara vokal mengkritik pernyataan-pernyataan Trump terhadap Paus Leo XIV. Meloni menegaskan bahwa Bapa Suci memiliki otoritas penuh untuk menyerukan perdamaian di tengah kecamuk perang.

"Paus adalah kepala Gereja Katolik, dan adalah benar baginya untuk menyerukan perdamaian. Saya menganggap kata-kata Presiden Trump tentang Bapa Suci tidak dapat diterima," ujar Meloni kepada AFP.

Ancaman Nuklir di Depan Mata

Menanggapi pembelaan Meloni terhadap Paus dan penolakannya terhadap perang, Trump justru balik menyerang. Ia menilai Meloni adalah sosok yang "tidak bisa diterima" karena dianggap naif terhadap ambisi nuklir Iran.

"Dialah yang tidak bisa diterima. Karena dia tidak peduli jika Iran memiliki senjata nuklir. Iran akan meledakkan Italia dalam dua menit jika mereka memiliki kesempatan," tutup Trump memperingatkan.

Kini, retaknya hubungan Washington-Roma menjadi kerikil tajam dalam koalisi Barat, di saat tensi di Timur Tengah semakin mendekati titik didih.