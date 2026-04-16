Trump Sesumbar: Tanpa Saya, Dunia Sudah Hancur Berkeping-keping!

(Foto: Newsweek)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengguncang panggung geopolitik. Dengan gaya khasnya yang meledak-ledak, Trump mengeklaim bahwa stabilitas planet Bumi sepenuhnya bergantung pada kepemimpinannya di Gedung Putih.

"Jika saya bukan presiden, dunia akan hancur berkeping-keping," ujar Trump dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis ABC News, Jonathan Karl, Rabu (15/4/2026).

Pernyataan 'narsis' ini muncul di tengah ketegangan tinggi antara Washington dan Teheran. Meski gencatan senjata sementara saat ini tengah berlangsung, Trump mengisyaratkan tidak akan memperpanjang kesepakatan tersebut setelah masa berlakunya habis pada 22 April mendatang.

Prediksi Dua Hari yang Menentukan

Trump seolah memiliki kartu as di kantongnya. Alih-alih cemas akan berakhirnya gencatan senjata, ia justru menebar optimisme bahwa krisis di Timur Tengah akan menemui titik balik dalam waktu dekat.

“Saya pikir Anda akan menyaksikan dua hari yang menakjubkan ke depan. Saya benar-benar yakin,” tuturnya tanpa merinci langkah diplomasi apa yang sedang disiapkan.

Menurut Trump, rezim di Iran saat ini telah berubah setelah operasi militer gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu. Ia mengeklaim elemen radikal di Teheran sudah berhasil disingkirkan. Kini, ia lebih memilih jalur kesepakatan agar Iran bisa membangun kembali negaranya, ketimbang melanjutkan perang terbuka.

Urat Nadi Energi Dunia Tercekik

Klaim Trump muncul di saat ekonomi global tengah menahan napas. Pasca-kegagalan negosiasi di Islamabad pekan lalu, militer AS telah memberlakukan blokade maritim total terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Sebagai balasan, Teheran menyandera Selat Hormuz. Jalur yang menjadi urat nadi bagi hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia itu kini tertutup bagi kapal asing, kecuali bagi mereka yang bersedia membayar "upeti" kepada Iran.

Akibatnya, superioritas maritim yang diklaim Washington kini berbenturan langsung dengan ancaman krisis energi global yang nyata di depan mata.

Pakistan Kembali Pasang Badan

Di tengah buntu dan panasnya hubungan Trump-Iran, Pakistan kembali muncul sebagai juru selamat diplomasi. Perdana Menteri Shehbaz Sharif dilaporkan tengah bergerak cepat melakukan safari politik ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki.

Kunjungan maraton ini bertujuan untuk memperkuat jalur negosiasi dan mendinginkan suasana. Islamabad, yang sebelumnya sukses menjadi mediator, kini tengah bersiap kembali menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan AS-Iran.

Publik dunia kini menunggu, apakah prediksi "dua hari menakjubkan" milik Trump benar-benar menjadi kenyataan atau sekadar gertakan politik belaka.