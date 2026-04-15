Trump Sinyalkan Perundingan Damai AS-Iran Lanjut di Islamabad

Angin segar perdamaian kembali berembus dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan sinyal kuat bahwa pembicaraan damai dengan Iran akan segera berlanjut di Islamabad, Pakistan, dalam kurun waktu 48 jam ke depan.

Kepastian ini muncul setelah Trump melakukan wawancara dengan reporter New York Post. Trump bahkan sempat menghubungi kembali sang jurnalis untuk memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan negosiasi tersebut.

"Anda sebaiknya tetap di sana (Islamabad), karena sesuatu mungkin terjadi dalam dua hari ke depan, dan kami lebih cenderung untuk pergi ke sana," ujar Trump sebagaimana dikutip dari Guardian, Rabu (15/4/2026).

Pujian untuk Sang Mediator

Di tengah ketegangan yang masih menyelimuti, Trump melontarkan pujian setinggi langit bagi Kepala Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir. Bagi Trump, Munir adalah sosok kunci yang sukses menjembatani kebuntuan komunikasi antara Washington dan Teheran.

"Dia (Munir) fantastis. Dia melakukan pekerjaan hebat dalam mengatur pembicaraan tersebut. Karena itu, kemungkinan besar kita akan kembali ke sana," kata Trump yang menjuluki Munir sebagai 'marsekal lapangan favoritnya'.

Pihak Islamabad sendiri kini tengah berpacu dengan waktu. Pemerintah Pakistan berupaya keras mengatur jadwal pertemuan sebelum masa gencatan senjata dua minggu berakhir pada Rabu, 22 April mendatang. "Permainan telah dimulai," bisik seorang pejabat Pakistan mengenai kelanjutan diplomasi tingkat tinggi ini.

Harga Minyak Mulai Jinak

Kabar berlanjutnya perundingan ini langsung direspons positif oleh pasar global. Harga minyak mentah yang sempat melonjak di atas US$100 per barel akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran, kini mulai melandai ke angka US$95 per barel.

Meski demikian, situasi di lapangan masih tegang. Komando Pusat AS melaporkan blokade laut tetap diperketat untuk menekan ekonomi Iran. Selama 24 jam terakhir, enam kapal dagang dipaksa berputar balik menjauhi pelabuhan Iran di Teluk Oman.

Ganjalan di Meja Perundingan

Optimisme Trump ini muncul setelah putaran pertama perundingan selama 21 jam pada akhir pekan lalu menemui jalan buntu. Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya memilih meninggalkan ruangan karena Iran dianggap enggan memberikan 'komitmen tegas' soal penghentian ambisi nuklir.

Titik krusial yang masih diperdebatkan adalah durasi penghentian pengayaan uranium. AS menuntut penangguhan selama 20 tahun, sementara Teheran hanya menawarkan moratorium kurang dari 10 tahun.

"Iran tidak menyerah di medan perang, dan tidak akan menyerah di balik meja perundingan," tegas seorang pejabat Iran, sembari mengisyaratkan bahwa mereka lebih memercayai JD Vance untuk memimpin delegasi ketimbang utusan khusus lainnya.

Kini, mata dunia tertuju pada Islamabad. Apakah dua hari ke depan akan menjadi sejarah baru berakhirnya konflik bersenjata di Timur Tengah, atau sekadar drama diplomatik lainnya?