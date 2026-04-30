Trump Timbang Rencana Serangan Singkat tapi Intens ke Iran

Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru yang krusial. Presiden AS Donald Trump dikabarkan bakal menerima paparan komprehensif terkait rencana baru aksi militer terhadap Teheran pada Kamis (30/4/2026).

Laporan Axios menyebutkan bahwa Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, akan menyodorkan sejumlah opsi strategis di hadapan Trump. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa sang presiden sedang mempertimbangkan secara serius untuk kembali meluncurkan operasi tempur besar-besaran di Timur Tengah.

Langkah militer ini disebut-sebut sebagai upaya pamungkas Washington untuk memecah kebuntuan negosiasi. Trump ingin memberikan tekanan maksimal agar Iran bersedia kembali ke meja perundingan dengan sikap yang lebih fleksibel, terutama menyangkut program nuklir mereka yang terus menjadi sorotan dunia.

Strategi Serangan Singkat dan Blokade Laut

Sumber internal mengungkapkan bahwa CENTCOM telah menyusun skema serangan bersifat "singkat tetapi intens". Target utamanya adalah infrastruktur vital Iran. Harapannya, kehancuran infrastruktur tersebut akan melunakkan posisi tawar Teheran dalam diplomasi internasional.

Selain serangan udara, opsi lain yang sangat menonjol adalah penguasaan sebagian wilayah Selat Hormuz. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan jalur pelayaran komersial dunia yang selama ini kerap terganggu. Meski efektif, opsi ini mengandung risiko tinggi karena berpotensi melibatkan pengerahan pasukan darat dalam skala besar.

Trump sendiri secara terbuka memberikan sinyal ketertarikannya pada strategi laut. Dalam wawancara dengan Axios pada Rabu (29/4/2026), ia menegaskan bahwa blokade laut terhadap Iran bisa jadi jauh lebih efektif ketimbang sekadar kampanye pengeboman udara.

"Blokade laut sedikit lebih efektif dibandingkan pengeboman," ujar Trump, yang memandang taktik tersebut sebagai alat penekan utama dalam diplomasinya.

Antisipasi Balasan Teheran

Agenda paparan di Gedung Putih ini juga dijadwalkan dihadiri oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine. Para petinggi militer AS dilaporkan tengah mengalkulasi secara cermat potensi serangan balik dari Iran.

Militer AS sangat menyadari bahwa setiap aksi agresif, baik berupa blokade maupun serangan udara, akan memicu reaksi keras dari pasukan Teheran yang tersebar di berbagai titik di Timur Tengah. Salah satu rencana paling sensitif yang juga masuk dalam pembahasan adalah operasi pasukan khusus untuk mengamankan cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran.

Hingga saat ini, opsi militer tetap berada di atas meja kerja Trump sebagai senjata terakhir jika Iran tetap kukuh pada sikapnya dan menolak berkompromi dalam urusan nuklir. Kini, dunia tengah menunggu apakah perintah 'eksekusi' itu akan segera keluar dari Ruang Oval Gedung Putih.