Trump Tolak Proposal Selat Hormuz Iran Karena Isu Nuklir

Harapan akan mendinginnya tensi panas di kawasan Teluk kembali membentur dinding tebal. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tidak puas dengan proposal terbaru yang diajukan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri perang yang melibatkan AS serta Israel melawan Iran.

Laporan New York Times, Senin (27/4/2026), menyebutkan bahwa Trump telah menerima pengarahan di Ruang Situasi Gedung Putih terkait rencana Iran tersebut. Namun, poin-poin yang diajukan Teheran dinilai belum menyentuh substansi yang diinginkan Washington, terutama terkait penghentian total program nuklir.

Syarat Iran Dinilai Hanya Menguntungkan Sepihak

Dalam proposalnya, Iran menawarkan pengakhiran blokade di jalur air vital tersebut dengan syarat gencatan senjata diperpanjang secara permanen. Namun, Teheran tetap bersikeras hanya akan memulai pembicaraan nuklir setelah blokade dicabut. Hal inilah yang memicu ketidaksenangan Trump.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, menerima proposal Iran tanpa konsesi nuklir sama saja dengan memberikan kemenangan cuma-cuma kepada Teheran. Selama ini, Trump secara konsisten menuntut Iran menghentikan seluruh pengayaan uranium dan menyerahkan stok yang telah mereka miliki.

"Amerika Serikat tidak akan bernegosiasi melalui pers. Kami telah menjelaskan batas kami, dan Presiden hanya akan membuat kesepakatan yang baik untuk rakyat Amerika dan dunia," tegas Juru Bicara Gedung Putih, Olivia Wales.

Kebuntuan di Meja Perundingan Islamabad

Kegagalan kesepakatan ini sebenarnya sudah tercium sejak pekan lalu. Trump secara mendadak membatalkan rencana negosiasi di Islamabad, Pakistan, setelah menilai Iran tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kompromi pada sektor nuklirnya.

Padahal, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah berupaya menempuh jalur diplomasi melalui mediator Pakistan. Namun, bagi Gedung Putih, tanpa adanya jaminan keamanan nuklir, proposal pembukaan Selat Hormuz hanyalah jalan buntu. Iran sendiri berkali-kali berdalih bahwa pengayaan uranium adalah hak mereka berdasarkan hukum internasional.

Taruhan Ekonomi dan Tekanan Blokade

Saat ini, perdebatan di internal pemerintahan Trump fokus pada seberapa lama Iran mampu menahan tekanan ekonomi akibat blokade Selat Hormuz. Jalur yang sangat krusial bagi pasokan minyak dunia itu kini menjadi senjata makan tuan bagi ekonomi Iran sendiri.

Laporan intelijen menyebutkan produksi minyak Iran kini telah melampaui kapasitas penyimpanan yang tersedia. Di sisi lain, sumur-sumur minyak mereka tidak bisa ditutup begitu saja tanpa risiko kerusakan teknis yang permanen. Kondisi ini diharapkan AS dapat memaksa Iran kembali ke meja perundingan dengan sikap yang lebih melunak.

Meski demikian, situasi lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Kepemimpinan di Teheran dilaporkan semakin mengeras setelah keputusan Trump untuk bergabung dengan Israel dalam melancarkan serangan militer terhadap negara tersebut. Bukannya menyerah, tekanan militer ini justru tampaknya membuat Iran semakin menutup pintu kompromi.