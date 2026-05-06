Trump Tunda 'Project Freedom' di Selat Hormuz demi Damai dengan Iran

Presiden AS Donald Trump resmi menunda 'Project Freedom' di Selat Hormuz untuk memberi ruang bagi kesepakatan damai final dengan Iran di tengah krisis energi. (Foto: Sky News)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah mengejutkan dengan memutuskan untuk menunda Project Freedom, sebuah inisiatif militer yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Langkah ini diambil guna membuka ruang diplomasi dan melihat apakah kesepakatan damai permanen dengan Iran dapat segera tercapai.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan respons atas permintaan dari Pakistan dan sejumlah negara lainnya. Ia mengklaim kemajuan besar telah dicapai dalam perundingan dengan perwakilan Iran menuju kesepakatan final.

"Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, keberhasilan militer luar biasa yang telah kami capai, serta fakta adanya kemajuan besar menuju kesepakatan lengkap dan final, kami sepakat melakukan jeda," tulis Trump sebagaimana dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Blokade Tetap Berlangsung

Meski Project Freedom yang mengatur pergerakan kapal melalui Selat Hormuz dihentikan sementara, Trump menegaskan bahwa tekanan ekonomi terhadap Teheran tidak akan mengendur. Blokade di kawasan strategis tersebut tetap diberlakukan secara penuh selama masa tunggu ini.

"Kami telah sepakat bahwa sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom akan dijeda untuk waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan damai itu dapat difinalisasi dan ditandatangani," lanjutnya.

Dampak Krisis dan Ketegangan Regional

Keputusan ini muncul setelah rangkaian konflik berdarah yang dimulai pada 28 Februari lalu. Saat itu, AS dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke puluhan sasaran di Iran, termasuk wilayah Teheran. Serangan tersebut memicu kerusakan masif dan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.

Iran membalas serangan tersebut dengan menyasar wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi pengiriman minyak dan gas alam cair dunia. Akibatnya, harga energi global melonjak tajam dan menciptakan tekanan ekonomi hebat di berbagai belahan dunia.

Kini, publik menanti apakah langkah taktis Trump ini benar-benar akan berujung pada perdamaian abadi di kawasan Teluk, atau justru hanya menjadi jeda singkat sebelum ketegangan kembali memuncak.