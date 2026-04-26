Trump Unggah Foto dan Rekaman CCTV Pelaku Penembakan di Makan Malam WHCA

Presiden AS Donald Trump ungkap foto pelaku dan rekaman CCTV penembakan di acara WHCA Washington Hilton. (Foto: Truth Social/@realDonaldTrump)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bereaksi cepat usai insiden penembakan yang menggegerkan jamuan makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA) di Hotel Washington Hilton, Sabtu (25/4/2026) malam. Melalui platform Truth Social, Trump memamerkan foto terduga pelaku dan rekaman CCTV detik-detik peristiwa itu terjadi.

Terduga pelaku diketahui merupakan seorang pria berusia 30 tahun asal California. Dalam foto yang diunggah Trump, pria tersebut tampak bertelanjang dada dan tertelungkup di atas karpet dengan tangan terborgol di punggung di bawah pengawasan ketat petugas.

Detik-detik Pelaku Jebol Barikade Keamanan

Selain foto, Trump juga membagikan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan pelaku berhasil menerobos tim pengawas sebelum melepaskan tembakan.

Jurnalis senior CNN, Wolf Blitzer, yang berada di lokasi kejadian mengaku melihat langsung aksi pelaku dari jarak hanya beberapa meter. Menurutnya, pelaku melepaskan tembakan dari posisi di atas lantai.

"Penembak itu jelas berada di tanah dan menembak ketika saya melihatnya. Saya hanya berjarak beberapa meter," ujar Blitzer.

Kejadian ini menyisakan tanda tanya besar terkait prosedur keamanan di lokasi. Pasalnya, Blitzer melihat pelaku sudah berada di dalam area yang dijaga ketat dan telah melewati detektor logam. Hingga kini, belum diketahui bagaimana pelaku bisa menyelundupkan senjata ke dalam ruangan.

Satu Agen Secret Service Tertembak

Laporan dari CNN menyebutkan bahwa seorang agen Dinas Rahasia (Secret Service) terkena tembakan dalam insiden tersebut. Beruntung, agen yang identitasnya belum dirahasikan itu mengenakan rompi antipeluru. Namun, kondisi medis terkini sang agen masih dalam pemantauan.

Saat rentetan tembakan pecah, para pengawal langsung bergerak cepat memblokade tubuh Trump yang tengah berada di podium. Setelah diskusi singkat di tengah suara letusan yang masih terdengar, Secret Service segera mengevakuasi Trump ke belakang panggung.

Trump Puji Kesigapan Aparat

Meski situasi sempat mencekam, Trump memastikan dirinya, Melania Trump, serta seluruh jajaran kabinet dalam kondisi selamat. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum yang bertindak berani di lapangan.

"Sungguh malam yang luar biasa di D.C. Secret Service dan aparat penegak hukum melakukan pekerjaan yang fantastis. Mereka bertindak cepat dan berani," tulis Trump.

Terkait kelanjutan acara, Trump sempat merekomendasikan agar jamuan tetap diteruskan. Namun, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada otoritas keamanan.

"Pelaku telah ditangkap. Terlepas dari keputusan petugas, malam ini akan jauh berbeda dari yang direncanakan, dan kita harus mengulanginya lagi," pungkasnya.