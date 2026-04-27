Trump Ungkap Manifesto Anti-Kristen Pelaku Penembakan Acara Makan Malam di Washington Hilton

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap fakta mengejutkan terkait insiden penembakan dalam acara jamuan makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA), Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Trump menyebut pelaku memiliki manifesto atau pernyataan tertulis yang secara spesifik menunjukkan kebencian mendalam terhadap umat Kristen.

Tersangka yang diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen (31), warga asal Torrance, California, berhasil diringkus petugas di lokasi kejadian, Hotel Washington Hilton.

"Ketika Anda membaca manifestonya, dia membenci orang Kristen," tegas Trump dalam wawancara eksklusif bersama Fox News, Senin (27/4/2026). Trump bahkan melabeli Allen sebagai 'orang sakit' yang menyimpan banyak kebencian di dalam hatinya.

Jejak 'Pembunuh Federal yang Ramah'

Manifesto tersebut kabarnya dikirimkan Allen kepada anggota keluarganya sesaat sebelum melancarkan aksi nekat tersebut. Dalam catatan digitalnya, Allen menjuluki dirinya sebagai 'Pembunuh Federal yang Ramah'.

Salah satu kutipan dalam manifesto itu berbunyi: "Menolak untuk berbuat dosa ketika 'orang lain' ditindas bukanlah perilaku Kristen; itu adalah keterlibatan dalam kejahatan penindas."

Laporan Reuters menyebutkan bahwa target yang dicantumkan dalam manifesto tersebut mencakup daftar pejabat pemerintah AS, yang disusun secara sistematis berdasarkan peringkat tertinggi hingga terendah.

Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS, Todd Blanche, mengonfirmasi bahwa Presiden Trump dan jajaran penting administrasinya kemungkinan besar merupakan target utama serangan tersebut.

Sindir Keamanan dan Promosikan Ballroom Baru

Dalam manifestonya, Allen secara terbuka mengejek rapuhnya sistem keamanan di Washington Hilton. Ia mengaku bisa masuk dengan membawa sejumlah senjata tanpa dicurigai sedikit pun oleh petugas keamanan hotel.

"Satu hal yang langsung saya perhatikan saat masuk hotel adalah rasa arogansi. Saya masuk dengan beberapa senjata dan tidak seorang pun di sana mempertimbangkan kemungkinan bahwa saya bisa menjadi ancaman," tulis tersangka dalam manifestonya.

Menanggapi celah keamanan tersebut, Presiden Trump memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan ballroom Gedung Putih yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Lewat platform Truth Social, Trump mengklaim fasilitas baru tersebut akan menjadi tempat acara paling aman di dunia.

"Meskipun indah, hotel ini (Gedung Putih) memiliki fitur keamanan tingkat tertinggi. Berada di dalam gerbang gedung paling aman di dunia," tulis Trump.

Kronologi Perjalanan Pelaku

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa Cole Tomas Allen melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta api dari Los Angeles menuju Chicago, sebelum akhirnya tiba di Washington DC. Ia diketahui melakukan proses check-in di Hotel Hilton pada Jumat (24/4), sehari sebelum acara makan malam bergengsi tersebut berlangsung.

Hingga saat ini, otoritas keamanan Washington DC masih mendalami motif lebih lanjut serta kemungkinan adanya pihak lain yang membantu perjalanan Allen dari pesisir barat menuju ibu kota Amerika Serikat.