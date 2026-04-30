Tugure Pastikan RUPS Berjalan Lancar, Soroti Peluang dari Kenaikan Dolar di Tengah Gejolak Global

Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure), Teguh Budiman saat ditemui Inilah.com di Kantor PT Tugu Reasuransi Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026). (Dokumentasi: Inilah.com/ Vonita)

Ukuran Font Kecil Besar

PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) memastikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan berjalan lancar dan tertib. Di tengah dinamika ekonomi global, perseroan juga melihat adanya peluang dari penguatan dolar AS terhadap rupiah.

Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure), Teguh Budiman, menyampaikan seluruh rangkaian agenda RUPS tahunan telah terlaksana dengan baik.

“Baik dalam rangka agenda hari ini kami jajaran direksi alhamdulillah tadi pagi ya kita sudah melaksanakan agenda RUPS tahunan. Dan alhamdulillah juga agenda itu berjalan dengan normal, dengan seksama dan bisa dijalani dengan tertib dan aman,” kata Teguh di Kantor PT Tugu Reasuransi Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyinggung kondisi global yang dinilainya tengah mengalami berbagai guncangan akibat dinamika geopolitik dan kebijakan luar negeri negara-negara besar.

Ia pun menyoroti kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tengah melakukan berbagai manuver.

“Presidennya (AS) lagi seneng kalau enggak salah ini kan Demokrat ya, Demokrat tuh senengnya begini gitu kan. Dan ketika mereka melakukan strategi luar negerinya ya akan terdapat guncangan-guncangan gitu kan,” ujarnya.

Di sisi lain, Teguh menilai pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto mulai menunjukkan langkah aktif dalam diplomasi internasional.

“Nah saya lihat Pak Presiden ini lobi ke Amerika, lobi ke Prancis, lobi ke Cina, lobi ke Rusia, lobi ke mana-mana... Saya melihat manuver-manuvernya Pak Presiden ini luar biasa cukup bagus gitu kan,” ucapnya.

Terkait nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan, Teguh menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika ekonomi global yang tidak mudah diatasi dalam waktu singkat. Namun, pihaknya memastikan situasi ini justru membuka peluang.

“Kalau yang punya dolar hari ini ya siap-siap aja panen gitu kan. Dan alhamdulillah Tugure dolarnya banyak,” ungkapnya.

Teguh menambahkan perusahaan dapat memanfaatkan kenaikan dolar sebagai salah satu sumber keuntungan investasi. Menurutnya, tantangan ke depan bagi pemerintah adalah memperkuat ketahanan ekonomi domestik, terutama di sektor pangan.

“Kalau saya lihat tantangan Pak Presiden sekarang ini dia akan membangun ketahanan dulu, ketahanan pangannya gitu kan. Karena fundamental khususnya di dunia ini kan mohon maaf hajat hidup orang banyak itu istilahnya perut ya,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi internal, Tugure juga melakukan strategi investasi untuk merespons pergerakan nilai tukar. Ia menegaskan perusahaan memiliki cadangan dolar yang cukup untuk menjaga kinerja ke depan.

“Tapi kita sudah punya cadangan sih dolar banyak gitu kan. Jadi ini sebelah saya Mr. Dollar, jadi aman gitu kan ya si Dollar Man gitu kan,” paparnya.