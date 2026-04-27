Tulang Punggung Perekonomian Nasional, Agrinas Palma Fasilitasi Petani Sawit Tingkatkan Produktivitas

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (Persero/APN), Seger Budiardjo di Jakarta, Senin (27/4/2026). (Foto; Antara).

Ukuran Font Kecil Besar

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (Persero/APN), Seger Budiardjo mengatakan industri sawit Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian nasional menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektare, atau setara 42 persen dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

“Sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pengembangan hilirisasi industri,” kata Seger dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Saat ini, kata dia, PT Agrinas Palma Nusantara selaku BUMN sektor perkebunan sawit melakukan banyak program untuk memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas sawit rakyat.

“Salah satu bantuan yang diberikan Agrinas Palma adalah pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi petani sawit yang akan melaksanakan peremajaan kebun sawit mereka. Peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah kunci peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat di masa mendatang,” bebernya.

Seger mengakui produktivitas sawit nasional saat ini masih relatif rendah, yang diduga dipicu rendahnya realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Saat ini, kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi tanaman tua.

Tanpa percepatan PSR, akan sulit untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat, sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga tetap rendah.

“Luas tanaman tua saat ini, dengan umur lebih dari 25 tahun, mencapai 40 persen atau 2,8 juta hektare yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” kata Seger.

Seger memaparkan produktivitas sawit rakyat hanya sebesar 2,6 ton per hektare per tahun, masih di bawah produktivitas perkebunan sawit swasta yang mencapai 3,4 ton per hektare per tahun, atau PTPN sebesar 4,8 ton per hektare per tahun.

“Rendahnya produktivitas ini juga karena realisasi PSR yang sangat rendah. Dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 20 ribu hektare per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR,” kata Seger.

Selanjutnya, dia membeberkan tiga strategi percepatan PSR, yaitu single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end to end kepada petani sawit.

Untuk strategi single management system, pengelolaan PSR dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen tunggal yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

“Strategi lainnya adalah mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait,” kata Seger.

Sedangkan pendampingan end to end petani sawit mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pendanaan, hingga dukungan operasional.

Dalam FGD ini, menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya empat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). berkumpul. “Rumah Sawit Indonesia (RSI), sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujar Kacuk Sumarto, Ketua Umum RSI.