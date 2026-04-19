Tumbal Blokade Selat Hormuz

Kandasnya perundingan AS-Iran di Islamabad memicu saling blokade di Selat Hormuz. Harga minyak mentah bersiap meledak, menghantam nilai tukar rupiah ke rekor terburuk, dan melambungkan harga pangan. Pemerintah berkeras APBN masih kuat menahan guncangan, meski ancaman inflasi kian pekat.

​Kegagalan itu terjadi di Islamabad, Pakistan, Sabtu, 11 April 2026 lalu, meja perundingan yang sedianya meredam ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran justru berakhir buntu.

Bukannya memperpanjang masa gencatan senjata dua minggu yang sempat meredakan kepanikan pasar, kedua negara justru memilih jalan konfrontasi terbuka. Mereka saling mengancam untuk memblokade urat nadi energi global: Selat Hormuz.

​Bara di perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia itu tak pelak mengirimkan gelombang kejut yang merambat cepat ke seluruh benua.

Selat ini bukan sembarang perairan maritim. Diperkirakan lebih dari 20 juta barel minyak mentah—atau sekitar 20 hingga 30 persen dari total konsumsi minyak dunia—merayap perlahan melalui jalur ini setiap harinya.

Ketika akses krusial ini tersumbat oleh armada militer, pasar energi global langsung tersedak dan memicu efek domino mematikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

​Minyak Menuju Titik Didih 150 Dolar AS

​Reaksi pasar begitu cepat. Pada awal pekan, harga minyak dunia kembali melonjak menembus 100 dolar AS per barel. Meski sempat terkoreksi pada perdagangan Selasa (14/4/2026) menyentuh 97 dolar AS per barel untuk jenis West Texas Intermediate (WTI) dan 98,7 dolar AS per barel untuk Brent, ancaman krisis pasokan belum benar-benar reda.

​Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, membaca fluktuasi sementara ini sebagai ketenangan semu sebelum badai. Ia memproyeksikan, penutupan total Selat Hormuz secara fisik akan melontarkan harga minyak jauh menembus batas psikologis pasar.

​"Kelangkaan pasokan inilah yang memicu kenaikan harga. Pasokan minyak dunia akan semakin berkurang dan harga akan meningkat di atas 100 dolar AS per barel. Bahkan, dari beberapa pergerakan, harganya bisa menembus 150 dolar AS per barel jika Iran membuka blokade itu dengan penyerangan militer," tegas Fahmy kepada inilah.com.

​Jika skenario horor itu benar-benar terjadi, guncangannya akan meremukkan ekonomi negara-negara pengimpor energi. Beruntung, posisi Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Filipina yang sudah kelabakan hingga mendeklarasikan status darurat energi karena 100 persen pasokannya bergantung pada impor.

Indonesia masih tertolong oleh produksi minyak mentah (lifting) domestik yang tertahan di kisaran 600.000 barel per hari.

​Namun, angka lifting itu tidak menutupi fakta bahwa konsumsi BBM nasional jauh lebih besar, memaksa Indonesia mengimpor selisihnya. Sekitar 20 persen kebutuhan impor BBM Indonesia masih mengandalkan rute Timur Tengah.

"Kita harus waspada. Sebagai bentuk diversifikasi supply chains, pemerintah perlu menjajaki banyak negara seperti Afrika dan Rusia. Bahkan kalau perlu Presiden Prabowo ke Iran untuk memperoleh pasokan, karena minyak Iran lebih cocok untuk kilang Pertamina. Peran OPEC sudah tidak bisa diandalkan karena jalur mereka juga terhambat di Hormuz," ujar Fahmy menegaskan.

​Tameng Retak APBN dan Peringatan Senayan

​Di tengah ancaman lonjakan harga energi, pemerintah tak tinggal diam, namun cenderung menunjukkan sikap terlalu percaya diri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buru-buru memastikan bahwa ketahanan energi nasional masih dalam batas aman.

Cadangan operasional BBM Pertamina diklaim masih sanggup bertahan untuk 20 hingga 30 hari ke depan, meskipun akhirnya Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per Sabtu (18/4) kemarin.

​Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkeras bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mumpuni berfungsi sebagai shock absorber atau peredam kejut.

Pemerintah menyatakan akan memantau ketat pergerakan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan nilai tukar, sembari memastikan alokasi subsidi energi akan disesuaikan jika diperlukan, tanpa serta-merta mengorbankan daya beli dengan menaikkan harga BBM eceran secara mendadak di bulan April.

​Sikap business as usual ini sontak menuai kritik tajam dari Senayan. Komisi VII DPR RI yang membidangi energi memperingatkan pemerintah agar tidak takabur.

Asumsi makro APBN biasanya dipatok jauh di bawah harga krisis. Lonjakan minyak di atas 100 dolar AS per barel dipastikan akan merobek postur anggaran.

​DPR mendesak pemerintah menyiapkan skenario terburuk, termasuk menyiapkan revisi anggaran dan memangkas belanja non-prioritas kementerian, demi mengamankan likuiditas triliunan rupiah untuk menambal jebolnya kuota subsidi energi.

Pemerintah diperingatkan bahwa narasi "stok aman" tidak cukup meredam kepanikan pasar jika selisih subsidi yang harus dibayar negara semakin membengkak setiap harinya.

​Rupiah Tercekik dan Ancaman Capital Outflow

​Kekhawatiran Senayan terbukti beralasan ketika melihat respons pasar keuangan. Kepanikan global memicu eksodus modal besar-besaran (capital outflow). Investor asing berbondong-bondong menyelamatkan dananya ke aset safe haven seperti dolar AS, meninggalkan pasar negara berkembang. Walhasil, nilai tukar rupiah terjerembab bebas.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah melemah menyentuh level Rp 17.135 per dolar AS—mencatatkan posisi terburuknya sepanjang masa.

​Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mencatat bahwa pelemahan historis ini bukan murni akibat sentimen eksternal perang, melainkan ikut dipicu oleh fondasi makroekonomi domestik yang sedang rentan. Ia menyoroti langkah Bank Indonesia (BI) yang terus menggerus cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar spot.

​"BI rutin mengintervensi dan telah menghabiskan banyak cadangan devisa. Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah membatalkan keinginan menurunkan suku bunga, dan malah perlu menaikkan suku bunga beberapa kali agar rupiah menjadi lebih menarik," papar Lukman.

​Ia juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang masih boros di tengah krisis.

"Pemerintah perlu mengurangi pengeluaran, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kontroversial, karena itu salah satu pemicu defisit melebar dan memberi sentimen negatif pada rupiah. Terlebih, pemerintah tidak menaikkan harga BBM di awal bulan April," tambahnya.

​Dari Barel Minyak ke Karung Beras

​Celakanya, pukulan ganda dari mahalnya harga minyak dunia dan anjloknya nilai tukar rupiah langsung menohok sektor riil. Bayang-bayang imported inflation (inflasi barang impor) kini mengintai daya beli masyarakat. Efek rambatan ini terasa paling parah di industri pengemasan dan petrokimia.

​Nafta—senyawa hasil penyulingan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama plastik kemasan—harganya meroket tajam. Berdasarkan data Trading Economics per 10 April 2026, harga nafta menyentuh 901,9 dolar AS per ton, melonjak lebih dari 50 persen sejak eskalasi konflik dimulai pada akhir Februari.

​Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengakui industri sedang terdesak.

"Biaya produksinya sebenarnya tidak naik, yang berubah ekstrem adalah harga bahan bakunya. Sebelum perang harganya hanya ratusan dolar, sekarang sekian ribu. Jadi ya mau tidak mau, ibarat berasnya naik, harga nasinya juga pasti naik," ujar Fajar.

​Meski pasokan bahan baku mulai berangsur aman setelah asosiasi bergerilya mencari alternatif dari Amerika hingga Asia Tengah, kerusakan pada level harga sudah terjadi. UMKM pengguna kemasan plastik terpaksa menanggung kenaikan biaya operasional yang bervariasi dari 40 hingga 100 persen.

​Efek domino ini pada akhirnya mendarat telak di pasar-pasar tradisional. Lonjakan ongkos kemasan dituding menjadi salah satu penyumbang naiknya harga beras medium dan premium di 83 kabupaten/kota dalam sepekan terakhir.

Harga minyak goreng premium pun ikut merangkak naik, memaksa pemerintah memperkuat intervensi pasokan Minyakita melalui Perum Bulog dan ID Food.

​Melihat rentetan krisis yang bermula dari kebuntuan diplomasi di Islamabad dan berakhir dengan meroketnya harga beras di pasar lokal, satu hal menjadi sangat jelas: fondasi kemandirian industri kita masih terlampau ringkih.

Fajar mengingatkan, dalam jangka panjang, Indonesia harus melepaskan diri dari status 100 persen importir nafta.

"Pemerintah harus mencari alternatif sumber dari batubara atau CPO (kelapa sawit). Ini momentum untuk menarik investasi," tegasnya.

​Jika ketergantungan ini tidak segera dipotong dengan hilirisasi industri petrokimia domestik, ekonomi Indonesia akan terus menjadi sasaran empuk setiap kali ada peluru yang meletus di Timur Tengah.[Inu/Reyhanaah/Clara]